Запорізький водоканал ремонтуватимуть за допомогою Mercedes-Benz Zetros

Як повідомляє на своєму сайті Запорізька ОВА, вантажівки Zetros 2842 дозволяють комунальникам ефективніше працювати в сільській місцевості й там, де звичайне авто не зможе проїхати. Техніка й справді витривала.

Це дуже важливо, оскільки комунальне підприємство має амбітні плани на цей рік – здійснити капітальний ремонт мереж протяжністю понад 19 кілометрів на 18 локаціях. Саме тому всюдихідні вантажівки стануть добрими помічниками у виконанні задуманого.

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Повнопривідні версії Zetros 4х4 мають гарні ходові властивості. По-перше, тут потужний дизельний двигун, що на виході видає 326 к.с., тримаючи крутний момент на позначці 1300 Нм у діапазоні 1200 – 1600 об/хв.

Фото: Запорізька ОВА

Висока тягова потужність і високий крутний момент роблять Zetros безпрограшним транспортером на будь-яких типах місцевості. При цьому ні рельєф, ні погодні умови чи сезонні опади на заваді не стоять.

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По-друге, Zetros витривалий та надійний ще й тому, що його карданний вал, як і в попередній моделі 1833A, отримав захисний кожух. Його розробники сховали у трубу, що тягнеться від силового блоку до моста. Він захищає кардан від будь-яких пошкоджень.

Привабливість такого автомобіля в тому, що з першого ж дня роботи він став незамінним при проведенні аварійно-відновлювальних робіт, капітальних ремонтів й обслуговуванні мереж водопостачання в сільській місцевості.

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"Вантажівки можуть проїхати по бездоріжжю навіть взимку, восени чи навесні, коли ґрунтова дорога розм’якає. Вони здатна перевозити обладнання для відкачки води або зварювання, а також труби, засувки та інші матеріали. Таке авто є незамінним при проведенні аварійно-відновлювальних робіт, капітальних ремонтів й обслуговуванні мереж водопостачання в сільській місцевості", – зазначив технічний директор КП "Облводоканал" Артур Акопян.