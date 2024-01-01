Запорожский водоканал будут ремонтировать с помощью Mercedes-Benz Zetros

Как сообщает на своем сайте Запорожская ОВА, грузовики Zetros 2842 позволяют коммунальщикам эффективнее работать в сельской местности и там, где обычное авто не сможет проехать. Техника действительно выносливая.

Это очень важно, поскольку коммунальное предприятие имеет амбициозные планы на этот год – осуществить капитальный ремонт сетей протяженностью более 19 километров на 18 локациях. Именно поэтому вездеходные грузовики станут хорошими помощниками в выполнении задуманного.

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Полноприводные версии Zetros 4х4 обладают хорошими ходовыми свойствами. Во-первых, здесь мощный дизельный двигатель, который на выходе выдает 326 л.с., держа крутящий момент на отметке 1300 Нм в диапазоне 1200 – 1600 об/мин.

Фото: Запорожская ОВА

Высокая тяговая мощность и высокий крутящий момент делают Zetros беспроигрышным транспортером на любых типах местности. При этом ни рельеф, ни погодные условия или сезонные осадки на пути не стоят.

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Во-вторых, Zetros выносливый и надежный еще и потому, что его карданный вал, как и в предыдущей модели 1833A, получил защитный кожух. Его разработчики спрятали в трубу, что тянется от силового блока к мосту. Он защищает кардан от любых повреждений.

Привлекательность такого автомобиля в том, что с первого же дня работы он стал незаменимым при проведении аварийно-восстановительных работ, капитальных ремонтов и обслуживании сетей водоснабжения в сельской местности.

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"Грузовики могут проехать по бездорожью даже зимой, осенью или весной, когда грунтовая дорога размягчается. Они способна перевозить оборудование для откачки воды или сварки, а также трубы, задвижки и другие материалы. Такое авто является незаменимым при проведении аварийно-восстановительных работ, капитальных ремонтов и обслуживании сетей водоснабжения в сельской местности", – отметил технический директор КП "Облводоканал" Артур Акопян.