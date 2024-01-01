На продаж виставлено шестиколісного "брата" Mercedes-Benz G-Class на базі Suzuki Jimny

Як повідомляє Carscoops, власника Suzuki Jimny з Великої Британії виникла геніальна ідея перетворити позашляховий Jimny на шестиколісний пікап. В результаті вийшов доволі цікавий проєкт з колісною базою 6x4.

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Повідомляється, що “донором” для моделі став екземпляр 2019 року, імпортований з Японії. Повідомляється, що ідея створити такий пікап не нова, оскільки власник побачив подібний проєкт в інтернеті.

Механіки додали третю вісь в задній частині моделі, використовуючи оригінальний міст Suzuki. Потім вони оснастили автомобіль всюдихідними шинами. Кузов довелось додатково подовжити та встановити нову пару крил, розроблених відповідно до оригіналу. В результаті в задній частині утворився окремий задній відсік.

Бампер і задні ліхтарі були взяті безпосередньо з автомобіля-донора. Щоб завершити проєкт, кузов покрили кольором Nardo Grey від Audi, який чудово поєднується з чорними молдингами та колісними дисками в тон, створюючи кремезний вигляд, подібний до шестиколісного G-Class.

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Салон оздобили чорною та сірою шкірою та додатково встановили нову інформаційно-розважальну систему від Kenwood. Відповідно до оголошення на eBay, модель має 11075 км пробігу на одометрі, а фотографії свідчать про те, що вона в ідеальному стані.

Атмосферний 1,5-літровий двигун Jimny залиши стандартним. Він видає скромні 105 кінських сил й 134 Нм крутного моменту. Однак, власник пропонує оновити мотор додатковим комплектом турбонаддуву від Garrett, що також включає нові форсунки, колектори та інтеркулер. Завдяки такому апгрейду потужність двигуна можна збільшити до 172 к.с. й 270 Нм.

Двигун працює в парі з чотириступеневою АКПП, що передає крутний момент на чотири задні колеса. Публікації на Reddit свідчать, що збірка була завершена рік тому й зареєстрована лише у 2025 році. Спочатку Jimny 6×4 планували виставити на аукціон 1 березня на іподромі Ascot у Великобританії за орієнтовною ціною від 50 500 до 63 100 доларів.

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На цю мить модифікований позашляховик все ще продається на eBay за ціною від 45 000 фунтів стерлінгів (близько $56 700). Для порівняння, це робить єдиний у своєму роді Suzuki Jimny майже у 20 разів дешевшим за шестиколісний Mercedes-Benz G63.