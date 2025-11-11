Как выглядит новый электрический внедорожник Volkswagen для Китая

Как пишет Carscoops, ID.Unyx 08 поражает размерами: 5 метров в длину, 1,95 метра в ширину и колесная база более 3 метров. По габаритам он больше Tiguan и почти догоняет Atlas, но имеет более сдержанные пропорции. Дизайнеры оставили безрамочные двери, затемненные стойки, скрытые ручки и узкие фары, объединенные световой полосой с логотипом VW.

Интересная деталь - подсвеченный силуэт волка в третьем стоп-сигнале. Электрокроссовер построен на 800-вольтовой платформе и будет предлагаться в вариантах с одним или двумя электродвигателями. Заднеприводная версия имеет 313 л.с., тогда как полноприводная - 503 л.с. и запас хода более 700 км по циклу CLTC.

За питание отвечает литий-железофосфатный аккумулятор CATL, а быстрая зарядка должна быть на уровне современных премиальных моделей. Volkswagen пока не показал салон, но уже подтвердил наличие ассистента с искусственным интеллектом и системы помощи водителю уровня ADAS L2++. Ожидается большой центральный экран мультимедиа и цифровая панель приборов в стиле новых моделей VW.

Продажи ID.Unyx 08 начнутся в 2026 году, и пока модель предназначена исключительно для Китая. Она дополнит уже представленные ID.Unyx 06 (электрический кроссовер на базе Cupra Tavascan) и ID.Unyx 07 (седан). Всего Volkswagen планирует выпустить 30 новых моделей в Китае до конца десятилетия, из которых 20 - электрифицированные. Вероятно, после дебюта в Китае новый ID.Unyx 08 попадет в Украину благодаря серым дилерам.