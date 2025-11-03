Новый электрический седан Volkswagen будет выглядеть совсем не так, как вы ожидаете

Сотрудничество Volkswagen и Xpeng, сосредоточено на создании электрической архитектуры нового поколения. Она станет базой не только для полностью электрических моделей, но и для авто с гибридами и даже классическими двигателями внутреннего сгорания.

Результаты партнерства уже можно увидеть - во время дорожных тестов в Китае заметили закамуфлированный прототип нового седана Volkswagen, пишет Carscoops.

Дизайн и рендеры

Новый электрический седан создан на базе Xpeng P7, второе поколение которого дебютировало всего несколько месяцев назад. В то же время дизайн содержит элементы концептов Volkswagen ID.Aura и ID.Evo. Цифровой художник Sugar Design уже показал, как может выглядеть серийная версия - более элегантная и динамичная по сравнению с нынешними моделями бренда.

Спереди автомобиль имеет узкие светодиодные фары, небольшой подсвеченный логотип VW и черную решетку с плавными линиями. Боковая часть отличается купеобразной крышей и выразительными задними арками, а сзади - тонкие LED-фонари и диффузор в черном цвете. Для Volkswagen это настоящий стилевой эксперимент, который демонстрирует стремление к более эмоциональному дизайну.

Техническая основа

Официальных характеристик новинки пока нет, но если она действительно базируется на Xpeng P7, можно ожидать следующие параметры:

Аккумуляторы: 74,9 или 92,9 кВт-ч;

Мощность: от 362 до 586 л.с. Мощность: от 362 до 586 л.с.;

Привод: задний или полный;

Разгон 0–100 км/ч: около 3,7 с;

Максимальная скорость: до 232 км/ч;

Запас хода: от 702 до 820 км в зависимости от версии.

Это делает электрический седан Volkswagen прямым конкурентом для Tesla Model 3 и BYD Seal.

Xpeng P7

Планы Volkswagen в Китае

Volkswagen четко заявляет: Китай остается его главным рынком развития. К 2030 году компания планирует выпустить 30 новых моделей для Китая, из которых 20 будут электрифицированными. Совместная архитектура с Xpeng позволит бренду быстрее адаптировать свои электромобили к потребностям местных потребителей и сохранить позиции на одном из самых динамичных авторынков мира.