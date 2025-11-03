Новий електричний седан Volkswagen виглядатиме зовсім не так, як ви очікуєте

Співпраця Volkswagen і Xpeng зосереджена на створенні електричної архітектури нового покоління. Вона стане базою не лише для повністю електричних моделей, а й для авто з гібридами та навіть класичними двигунами внутрішнього згоряння.

Результати партнерства вже можна побачити — під час дорожніх тестів у Китаї помітили закамуфльований прототип нового седана Volkswagen, пише Carscoops.

Дизайн і рендери

Новий електричний седан створений на базі Xpeng P7, друге покоління якого дебютувало лише кілька місяців тому. Водночас дизайн містить елементи концептів Volkswagen ID.Aura та ID.Evo. Цифровий художник Sugar Design вже показав, як може виглядати серійна версія — більш елегантна та динамічна порівняно з нинішніми моделями бренду.

Спереду автомобіль має вузькі світлодіодні фари, невеликий підсвічений логотип VW та чорну решітку з плавними лініями. Бічна частина вирізняється купеподібним дахом і виразними задніми арками, а ззаду — тонкі LED-ліхтарі й дифузор у чорному кольорі. Для Volkswagen це справжній стильовий експеримент, який демонструє прагнення до емоційнішого дизайну.

Технічна основа

Офіційних характеристик новинки поки немає, але якщо вона дійсно базується на Xpeng P7, можна очікувати такі параметри:

Акумулятори: 74,9 або 92,9 кВт-год;

Потужність: від 362 до 586 к.с.;

Привід: задній або повний;

Розгін 0–100 км/год: близько 3,7 с;

Максимальна швидкість: до 232 км/год;

Запас ходу: від 702 до 820 км залежно від версії.

Це робить електричний седан Volkswagen прямим конкурентом для Tesla Model 3 та BYD Seal.

Xpeng P7

Плани Volkswagen у Китаї

Volkswagen чітко заявляє: Китай залишається його головним ринком розвитку. До 2030 року компанія планує випустити 30 нових моделей для Китаю, з яких 20 будуть електрифікованими. Спільна архітектура з Xpeng дозволить бренду швидше адаптувати свої електромобілі до потреб місцевих споживачів і зберегти позиції на одному з найдинамічніших авторинків світу.