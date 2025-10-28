Volkswagen представив найпотужніший Golf GTI в історії — ювілейний EDITION 50

З моменту появи першого Golf GTI у 1976 році світ побачив понад 2,5 мільйона автомобілів з цими трьома легендарними літерами. Ювілейна модель EDITION 50 продовжує цю історію, поєднуючи у собі класику та технологічний прогрес. Вона пропонує на 25 к.с. більше, ніж попередній Golf GTI Clubsport, що був найпотужнішою серійною версією до цього часу.

Підвіска на 15 мм нижча за стандартний Golf, а адаптивна система DCC входить до базового оснащення. Автомобіль встановлено на 19-дюймових дисках Queenstown у червоному лакованому оздобленні.

Пакет GTI Performance: ще більше драйву

Для тих, хто прагне ще більшої спортивності, Volkswagen пропонує пакет GTI Performance Edition 50. До нього входять 235-міліметрові напівсліки Bridgestone Potenza Race на 19-дюймових кованих дисках Warmenau, титановий вихлоп R-Performance, а також спеціальне шасі Performance, занижене ще на 5 мм і з розвалом передніх коліс -2 градуси.

Завдяки полегшенню конструкції на 30 кг і більшій жорсткості, авто демонструє феноменальні результати. Тест-пілот Volkswagen Бенджамін Лойхтер підтвердив потенціал моделі, встановивши рекордне для серійного Golf коло на Нюрбургринг Нордшляйфе (7:46.13) — найшвидший час для серійного Golf.

Дизайн і атмосфера автоспорту

Ювілейний GTI отримав ексклюзивні дизайнерські елементи, що підкреслюють спортивну спадщину моделі. У салоні — сидіння з картатим візерунком, темно-зелені декоративні вставки, червоні ремені безпеки та багатофункціональне спортивне кермо з логотипом “50 Years GTI”.

На кузові з’явилися логотипи GTI 50, чорний дах, затемнені вікна, чорні дзеркала та накладки вихлопу. Ефектна смуга вздовж кузова з переходом від чорного до червоного кольору “Tornado” додає образу агресивності. Автомобіль доступний у п’яти кольорах, включаючи ексклюзивні відтінки Dark Moss Green Metallic та Tornado Red.

Найбільш оснащений GTI

У стандартне оснащення входять адаптивна підвіска DCC, матричні фари IQ.LIGHT LED, затемнені бічні та задні вікна, підігрів керма, а також динамічні ковпаки GTI. Пакет GTI Performance Edition 50 коштує 4 200 євро. Перші поставки розпочнуться у першому кварталі 2026 року.