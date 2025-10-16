Volkswagen прощається з Touareg: випущено спецверсію FINAL EDITION

На честь цього флагманський позашляховик отримав прощальну серію — Touareg FINAL EDITION, яку вже можна замовити за ціною від 75 025 євро до кінця березня 2026 року.

Спеціальна версія відрізняється ексклюзивними елементами оформлення як зовні, так і в салоні. Усі комплектації оснащені:

написом “FINAL EDITION”, вигравірованим лазером у рамці заднього вікна,

тисненням логотипа на шкіряному важелі КПП,

підсвіченими порогами та панеллю приладів, де також з’явився відповідний напис,

багатокольоровим амбієнтним підсвічуванням у комплектації Elegance та вище.

Volkswagen називає Touareg одним із найтехнологічніших піонерів у своїй історії — саме ця модель у 2002 році відкрила бренду двері до преміального сегмента. За понад два десятиліття на ринку Touareg мав три яскравих покоління, кожне з яких залишило помітний слід у своєму сегменті.

Перше покоління (2002–2009) стало справжнім проривом для Volkswagen: завдяки пневматичній підвісці, електронній стабілізації крену та легендарному дизелю V10 TDI потужністю 313 к.с. позашляховик демонстрував феноменальну прохідність, долаючи броди глибиною до 58 сантиметрів. Попри статус преміальної моделі, він знайшов понад 471 тисячу покупців.

Друге покоління (2010–2018) зробило ставку на технології та ефективність. Саме тоді у Volkswagen з’явився перший повноцінний гібрид — Touareg 3.0 V6 TSI Hybrid на 380 к.с., який розганявся до 100 км/год за 6,5 секунди. Просунуті системи допомоги водієві зробили його одним із найбезпечніших і найкомфортніших SUV свого часу. Продажі лише зросли — понад 483 тисячі екземплярів.

Третє покоління, яке випускається з 2018 року, перейшло на полегшений сталево-алюмінієвий кузов, отримало повністю цифрову кабіну та активну стабілізацію кузова. А флагманський Touareg R Hybrid з 462 к.с. став найпотужнішим серійним Volkswagen в історії. Попри перехід ринку на електрифікацію, модель утримала попит — понад 265 тисяч проданих авто станом на сьогодні.

У сумі Touareg розійшовся тиражем понад 1,2 мільйона одиниць у 39 країнах світу, підтвердивши статус одного з найуспішніших преміальних позашляховиків Європи. Поточний Touareg механічно пов'язаний з Audi Q7 та Q8, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga та Lamborghini Urus, хоча він не зовсім відповідав популярності своїх побратимів.

Це, ймовірно, одна з причин, чому Volkswagen виключив її з модельного ряду. Однак, кросовер не зникне назавжди, оскільки компанія вже веде роботу над електричним ID.Touareg. Він може дебютувати приблизно у 2029 році й стане першим VW, що базується на новій архітектурі SSP. Це відрізнятиме його від майбутнього Porsche Cayenne Electric, дебют якого заплановано на 2026 рік на базі PPE.