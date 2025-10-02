Volkswagen продаватиме брата Passat B9 на світових ринках

Volkswagen Magotan наразі продається виключно в Китаї за ціною близько 25 тисяч доларів. Фактично, це європейський Passat B9 в кузові седан, оскільки автівка побудована на тій самій платформі й пропонується з 1,5- та 2,0-літровими бензиновими моторомами потужністю 160 та 220 кінських сил відповідно. Обидва агрегати працюють в парі з 7-ступеневою автоматичною роботизованою коробкою DSG.

Довжина Volkswagen Magotan становить 4990 мм, ширина – 1854 мм, а висота – 1485 мм. Колісна база – 2871 міліметр. Порівняно з європейським Passat, Magotan виглядає більш коробчастим й, на відміну від ліфтбека Škoda Superb, має традиційну кришку багажника. Дизайн задніх ліхтарів із подовженою світловою смугою нагадує електричні моделі VW ID.

Як ми писали раніше, спершу Volkswagen Magotan продаватиметься у країнах Близького Сходу разом з більш доступним седаном VW Sagitar. Як повідомляє Фокус, у першій експортній партії – 554 авто. Згодом автівки надійдуть на ринки Центральної Азії.