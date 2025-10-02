Volkswagen будет продавать брата Passat B9 на мировых рынках

Volkswagen Magotan пока продается исключительно в Китае по цене около 25 тысяч долларов. Фактически, это европейский Passat B9 в кузове седан, поскольку автомобиль построен на той же платформе и предлагается с 1,5- и 2,0-литровыми бензиновыми моторомами мощностью 160 и 220 лошадиных сил соответственно. Оба агрегата работают в паре с 7-ступенчатой автоматической роботизированной коробкой DSG.

Длина Volkswagen Magotan составляет 4990 мм, ширина – 1854 мм, а высота – 1485 мм. Колесная база – 2871 миллиметр. По сравнению с европейским Passat, Magotan выглядит более коробчатым и, в отличие от лифтбека Magotan выглядит более коробчатым Škoda Superb, имеет традиционную крышку багажника. Дизайн задних фонарей с удлиненной световой полосой напоминает электрические модели VW ID.

Как мы писали ранее, сначала Volkswagen Magotan будет продаваться в странах Ближнего Востока вместе с более доступным седаном VW Sagitar. Как сообщает Фокус, в первой экспортной партии – 554 авто. Впоследствии машины поступят на рынки Центральной Азии.