Volkswagen прощается с Touareg: выпущена спецверсия FINAL EDITION

В честь этого флагманский внедорожник получил прощальную серию - Touareg FINAL EDITION, которую уже можно заказать по цене от 75 025 евро до конца марта 2026 года.

Специальная версия отличается эксклюзивными элементами оформления как снаружи, так и в салоне. Все комплектации оснащены:

надписью “FINAL EDITION”, выгравированным лазером в рамке заднего окна,

тиснением логотипа на кожаном рычаге КПП,

подсвеченными порогами и панелью приборов, где также появилась соответствующая надпись,

многоцветной амбиентной подсветкой в комплектации Elegance и выше.

Volkswagen называет Touareg одним из самых технологичных пионеров в своей истории - именно эта модель в 2002 году открыла бренду двери в премиальный сегмент. За более чем два десятилетия на рынке Touareg имел три ярких поколения, каждое из которых оставило заметный след в своем сегменте.

Первое поколение (2002–2009) стало настоящим прорывом для Volkswagen: благодаря пневматической подвеске, электронной стабилизации крена и легендарному дизелю V10 TDI мощностью 313 л.с. внедорожник демонстрировал феноменальную проходимость, преодолевая броды глубиной до 58 сантиметров. Несмотря на статус премиальной модели, он нашел более 471 тысячи покупателей.

Второе поколение (2010–2018) сделало ставку на технологии и эффективность. Именно тогда у Volkswagen появился первый полноценный гибрид - Touareg 3.0 V6 TSI Hybrid на 380 л.с., который разгонялся до 100 км/ч за 6,5 секунды. Продвинутые системы помощи водителю сделали его одним из самых безопасных и комфортных SUV своего времени. Продажи только выросли - более 483 тысяч экземпляров.

Третье поколение, которое выпускается с 2018 года, перешло на облегченный стале-алюминиевый кузов, получило полностью цифровую кабину и активную стабилизацию кузова. А флагманский Touareg R Hybrid с 462 л.с. стал самым мощным серийным Volkswagen в истории. Несмотря на переход рынка на электрификацию, модель удержала спрос - более 265 тысяч проданных авто по состоянию на сегодня.

В сумме Touareg разошелся тиражом более 1,2 миллиона единиц в 39 странах мира, подтвердив статус одного из самых успешных премиальных внедорожников Европы. Текущий Touareg механически связан с Audi Q7 и Q8, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus, хотя он не совсем соответствовал популярности своих собратьев.

Это, вероятно, одна из причин, почему Volkswagen исключил её из модельного ряда. Однако, кроссовер не исчезнет навсегда, поскольку компания уже ведет работу над электрическим ID.Touareg. Он может дебютировать примерно в 2029 году и станет первым VW, базирующимся на новой архитектуре SSP. Это будет отличать его от будущего Porsche Cayenne Electric, дебют которого запланирован на 2026 год на базе PPE.