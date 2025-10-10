Новый электрический седан Volkswagen IDUNYX 07 вскоре дебютирует в Китае

Как пишет CarNewsChina, это вторая модель серии Unyx, которую производит Volkswagen Anhui, и первая, построенная на совершенно новой электрической платформе, разработанной исключительно для китайского рынка.

Больше, современнее, изящнее

Новый ID.UNYX 07 существенно увеличился по сравнению с предшественником. Его габариты составляют 4853×1852×1566 мм, а колесная база - 2826 мм, что делает модель представителем сегмента среднеразмерных электроседанов. Автомобиль сохранит узнаваемые черты семейства Unyx - острые фары, световую полосу и массивный нижний бампер, который добавляет агрессивности.

Клиентам предложат три варианта колесных дисков с шинами 235/50 R19 или 235/45 R20. Интересный штрих - подсвеченный логотип Volkswagen спереди и сзади, а также секционный панорамный люк, открывающийся наружу, чтобы не забирать место в салоне. Несмотря на то, что салон еще официально не показали, из представленных фото видно плоский руль - решение, которое намекает на свежий подход к дизайну.

Ожидается, что интегрированные сиденья и большой центральный экран мультимедиа останутся, однако материалы и эргономика претерпят заметные изменения. Мультимедийная система, по предварительным данным, получит обновленное программное обеспечение с интеграцией сервисов Google - аналогично последним моделям ID-серии.

Электрическая платформа нового поколения

На старте продаж ID.UNYX 07 будет предлагаться в версии с одним электромтором мощностью 170 кВт (228 л.с.), с питанием от литий-железофосфатных аккумуляторов CATL. Впоследствии к линейке присоединятся версии с полным приводом. Volkswagen отмечает, что архитектура, на которой построена модель, создана “в Китае для Китая” - чтобы лучше соответствовать местным предпочтениям и реалиям.

Выпуск ID.UNYX 07 - часть масштабного плана Volkswagen Anhui, который предусматривает появление трех новых электромоделей в течение года: внедорожников и седанов для самых популярных сегментов китайского рынка. Ожидается, что серийное производство стартует в 2026 году, а продажи начнутся в первой половине того же года.