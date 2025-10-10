Новий електричний седан Volkswagen ID.UNYX 07 незабаром дебютує в Китаї

Як пише CarNewsChina, це друга модель серії Unyx, яку виробляє Volkswagen Anhui, і перша, побудована на абсолютно новій електричній платформі, розробленій виключно для китайського ринку.

Більший, сучасніший, витонченіший

Новий ID.UNYX 07 суттєво збільшився порівняно з попередником. Його габарити складають 4853×1852×1566 мм, а колісна база — 2826 мм, що робить модель представником сегменту середньорозмірних електроседанів. Автомобіль збереже впізнавані риси сімейства Unyx — гострі фари, світлову смугу та масивний нижній бампер, який додає агресивності.

Клієнтам запропонують три варіанти колісних дисків з шинами 235/50 R19 або 235/45 R20. Цікавий штрих — підсвічений логотип Volkswagen спереду та ззаду, а також секційний панорамний люк, що відкривається назовні, аби не забирати місце в салоні. Попри те, що салон ще офіційно не показали, з поданих фото видно плоске кермо — рішення, яке натякає на свіжий підхід до дизайну.

Очікується, що інтегровані сидіння та великий центральний екран мультимедіа залишаться, проте матеріали та ергономіка зазнають помітних змін. Мультимедійна система, за попередніми даними, отримає оновлене програмне забезпечення з інтеграцією сервісів Google — аналогічно до останніх моделей ID-серії.

Електрична платформа нового покоління

На старті продажів ID.UNYX 07 пропонуватиметься у версії з одним електромтором потужністю 170 кВт (228 к.с.), з живленням від літій-залізофосфатних акумуляторів CATL. Згодом до лінійки приєднаються версії з повним приводом. Volkswagen наголошує, що архітектура, на якій побудована модель, створена “в Китаї для Китаю” — щоб краще відповідати місцевим уподобанням і реаліям.

Випуск ID.UNYX 07 — частина масштабного плану Volkswagen Anhui, який передбачає появу трьох нових електромоделей протягом року: позашляховиків і седанів для найпопулярніших сегментів китайського ринку. Очікується, що серійне виробництво стартує у 2026 році, а продажі розпочнуться в першій половині того ж року.