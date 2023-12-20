20:20, 20 декабря 0

Владельцы Volkswagen Touareg знают, почему выбирают этот автомобиль: они уверены в том, что машина имеет все современные необходимые технологии, и не подведет в любой ситуации. А обновление модели только увеличило эту уверенность.

Даже дорестайлинговая версия Volkswagen Touareg (с 2018 года) настолько “зашла” украинским покупателям, что оказалась наиболее популярной среди всех поколений модели. И это не говоря о том, что среди новых официальных Volkswagen флагманская модель Touareg тоже продается лучше всего. За что же автомобиль стоимостью более $80 тысяч получил такое признание?

Свет и подсветки

На самом деле бренд Volkswagen популярен среди украинцев во всех категориях – он лидирует в рейтингах продаж подержанных и даже электрических авто. Но те покупатели в Украине, которые выбирают новые официальные Volkswagen, "доросли" уже до флагмана Touareg. Более того, у них сложились такие вкусы относительно версий и комплектаций, что дилеры продают несколько пакетов, которые удовлетворяют большинство потребностей наших потребителей. Даже обновление модели провели после опросов нынешних владельцев Touareg'ов.

Модель 2024 года не радикально отличается от предшественника. Ведь это рестайлинг. Спереди бросается в глаза белая светодиодная лента, которая соединяет фары и логотип, обновленный передний бампер с увеличенными отверстиями для вентиляции тормозных дисков, а также собственно фары головного света. Они, конечно, светодиодные, но теперь трехсекционные, матричные и интеллектуальные. В каждой из них вмонтировано 19 000 светодиодов, которые очень мощно прорезают темень. Такие фары могут не только менять направление и интенсивность освещения дороги в зависимости от ситуации, но и приветствовать водителя, рисуя ему геометрические фигуры впереди. Кроме того, существует ориентационный свет, то есть проекция двух лучей, которые показывают примерную ширину автомобиля для узких проездов.

С кормы тоже заметна светодиодная линия на всю ширину кузова и светящийся логотип. Это стало привычным для электрических Volkswagen, а в будущем все новые модели получат такую особенность дизайна.

Сбоку отличить обновленный Touareg можно по рисунку дисков. Они могут быть двадцати- или 21-дюймовые, как на тестовом варианте. И смотрится с ними машина очень гармонично. Правда, 21 дюйм – это опция за 35,8 тысяч грн для начальной комплектации, а вот для высшей они стандартные. На тестовой машине это разборные диски Leeds, с пластиковыми элементами, которые увеличивают их площадь. Опять же, такая форма дисков пришла с электромобилей, но и в традиционных автомобилях они тоже выполняют свою работу – улучшение аэродинамики и уменьшение потребления топлива.

Больше информации о обновленном Volkswagen Touareg 2024

Удобство и эргономика

Внутри изменений немного, однако и без них это один из самых удобных и комфортных салонов на рынке. Например, двери в с Touareg доводчиками, поэтому стучать ими не стоит. Их надо легонько подвести и дальше они сами подтянутся.

В оформлении салона появилось прострочки, металлические вставки. Но главное внимание привлекает огромный квадратный 15-дюймовый экран, развернутый к водителю. Благодаря этому повороту на него не только удобно смотреть, минимально отрывая взгляд от дороги, но и легко доставать рукой для управления меню.

Панель приборов цифровая, ее роль выполняет 12-дюймовый экран. Стиль приборки меняется в зависимости от типа вождения, хотя вариантов немного. Среди интересных и полезных виджетов – система ночного видения, которая использует тепловизионную камеру и обозначает пешеходов и животных ярким оранжевым цветом.

Поскольку эргономика продумана до мелочей, то об индукционной зарядке для мобильного не стоит и говорить. Тем более, что AppleCarPlay здесь беспроводной. Но есть и разъемы для зарядки смартфона. Звук аудиосистемы DYNAUDIO Consequence замечательный, его обеспечивает штатная акустика с сабвуфером и 12 динамиками мощностью 730 Вт. Кроме того, автомобиль всегда онлайн – он получил встроенный 4G и онлайн сервисы VW Connect.

Большие и удобные кресла ЕrgoComfort регулируются в 18 направлениях. Можно изменять степень боковой поддержки на подушках и спинке, длину поддержки для ног. Первоклассные кресла с точки функционала и дизайна! Правда, такой интересный цвет под названием Puglia доступен или для высшей версии, или в качестве опции. Окрас кожи здесь достигается благодаря экстракту оливковых листьев. Также в этом варианте вставки из матового алюминия.

Кстати самый мощный VW Touareg eHybrid имеет 462 "лошадки"

У кресел есть функция массажа на 8 программ. Дверные карты стали мягче, ведь в них добавили слой вспененного материала. А еще интересно светит подсветка салона на 30 цветов, – в нашем случае была двухуровневая, желто-голубая. Очень патриотично!

В багажник Touareg, как и раньше, входит 810 литров, это как два багажника "Гольфа". Конечно, открывается он вручную, с брелка или взмахом ноги под бампером. Органайзера нет, он здесь за доплату. Зато есть очень практичная кнопка снижения уровня пола. Ведь подвеска здесь пневматическая – машина может присесть на 4 см, чтобы удобнее было выгружать или загружать тяжелые коробки.

Чудо-подвеска

Если мы уже заговорили о "пневме", то существует шутка, что "Туарег" буз пневмоподвески – это не "Туарег". Так можно шутить об автомобилях, которые пригоняют подержанными из США или Европы, но Touareg, который покупался в украинском автосалоне, действительно бывает только "на пневме". Как оказалось за годы эксплутации, она не приносит владельцу никаких проблем с обслуживанием, зато комфорт предоставляет действительно премиальный.

Отличному поведению на дороге способствует также сложная пятирычажная конструкция подвески спереди и сзади. А еще задняя оснащена системой доворота, поэтому здесь есть рулевые тяги и электромотор, который ими управляет. Слишком сложно? Возможно, но оно того стоит. Колеса поворачивают на небольшой угол, но маневрировать помогают. На скорости до 37 км/ч задние поворачивают в противоположную сторону от передних. Это позволяет развернуться на значительно меньшей площади, чем без этой системы. Она дает экономию в метр, то есть машина разворачивается на 11 метрах. А еще помогает на тесных парковках, когда в других случаях нужно было бы "тыкаться" за несколько приемов. Когда скорость выше 37 км/ч, то задние поворачивают параллельно передним. Тоже не очень сильно, но это позволяет быстро перестраиваться из ряда в ряд, обеспечивает дополнительную стабильность, маневренность и ощущение гораздо меньшей машины.

А как насчет надежности? Импортер утверждает, что система доворота задних колес предлагается с 2018 года, за это время на нее не было ни одной рекламации.

Кроме этих систем, у «Туареги» могут быть еще и активные стабилизаторы (в составе подвески Pro за 126 тысяч грн). Они уменьшают крены в поворотах, а на плохой дороге обеспечивают максимальное сцепление колес с дорогой. Впрочем, это уже для адептов управляемости, которые кроме украинских дорог могут выезжать на европейские, с гористыми серпантинами. Тогда эта опция действительно позволяет ездить на большом внедорожнике почти так же активно, как на хэтчбеке.

На самом деле в повседневной езде внедорожник демонстрирует очень сбалансированное поведение. Он достаточно мягкий, чтобы без стуков проходить лежачих полицейских, большие колеса не замечают мелких неровностей, а серия больших выравнивается пневмоподвеской. При этом Touareg дорогу держит "как влитой" на любой скорости, разрешенной на наших дорогах. Крены минимальны даже без активных амортизаторов.

Бензин или дизель?

Обновленный Volkswagen Touareg доступен украинцам с двумя двигателями на выбор – дизелем и бензиновиком. У нас тесте дизельный трехлитровый вариант на 286 л.с. который развивает 600 Нм момента. В паре с 8-ступенчатым "автоматом" он разгоняет до сотни более чем двухтонную машину всего за 6,1 секунды. Бензиновый мотор, который доступен для нашего рынка, мощнее – имеет 340 сил и разгоняется до сотни за 5,9 секунд. При этом у бензиновика меньше крутящий момент, больше максимальная скорость и выше аппетит. Впрочем, разница в динамике небольшая, звук от дизеля практически не ощущается.

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Интересно, что дизель "прет" сразу, ему не надо набирать обороты, и только на высокой скорости немного сдает. Бензин – наоборот. А расход дизтоплива как для такого здоровяка приемлемый – от 9 литров за городом до 11 в городских тянучках. Вряд ли бензин V6 будет иметь такой же аппетит.

С такой подвеской и кучей лошадей под капотом Touareg – настоящий король трассы. Даже на крейсерской скорости 140-150 км в час по Бориспольской автомагистрали тахометр показывает две тысячи оборотов на восьмой передаче.

При этом он так маскирует скорость, что надо постоянно следить за спидометром. Иначе на письмах счастья от спидкамов будешь иметь хорошую историю платных поездок по твоему маршруту.

Эта быстрая и массивная машина очень уверенно тормозит. В отличие от многих крупных японских внедорожников, этот процесс совсем не напрягает, а по ощущениям он проходит как на обычных легковушках. Масса не ощущается, а высокая скорость сдерживается моментально. На бензиновой версии тормозные диски еще больше по размеру, но и на дизеле их хватает "с головой".

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Если вспомнить, что Volkswagen Touareg – это внедорожник и выехать им на грунтовку, то он и тут не подведет. Благодаря той же "пневме" можно приподнять машину над дорогой до 27 см. Хотя в нем нет атрибутов "настоящих внедорожников" – принудительного включения обеих осей, пониженных передач, блокировок дифференциалов и тому подобное. Включаем режим Offroad и медленно месим глину. Электроника все берет на себя, водителю только стоит мягко нажимать на газ и поворачивать руль. Да, комфорт в максимально высоком положении уже не тот, но терпеть можно.

Что дает плюс

А теперь о ценах. Базовых версий для украинского рынка нет, потому что их никто не заказывает. Поэтому ценник начинается с трех миллионов гривен, а если точнее, то 3 035 640 грн. (то есть около 82 тысяч долларов). В такую сумму оценена бензиновая версия, которая продается в хорошо укомплектованной комплектации R-Line Platinum+. Дизель дороже где-то на 18 тысяч грн ($500), хотя исполнение у него немного проще и называется R-Line Platinum. Цены – где-то на уровне аналогичных комплектаций до рестайлинга, хотя раньше были и чуть менее оснащенные пакеты, которые стоили дешевле. Не исключено, что вскоре они вернутся на наш рынок.

У нас на тесте – дизель в "плюсовом" исполнении. Даже в начальной есть проекционный дисплей и система автоматической парковки. Platinum+ от "просто платинума" отличается четырехзонным климат-контролем, обивкой кресел и системами безопасности. Кроме того, больше ассистентов водителя. Например, активный круиз-контроль здесь имеет контроль удержания полосы, а также может самостоятельно "вести" машину в пробках и при необходимости останавливаться и трогаться (если остановка недолгая). Также электроника видит соседние автомобили сбоку и даже те, которые приближаются к вашему перекрестку. Если она вычислит, что возможно столкновение, то сама остановит машину.

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Таким образом, покупатели обновленного "Туарега" имеют все самые современные технические инновации концерна VAG, хотя и не завернутые в премиальный бренд. За скромным лого Volkswagen спрятаны современная система освещения, сложная и эффективная подвеска, наиболее совершенные в настоящее время двигатели внутреннего сгорания, электронная система полного привода и необходимые для безопасного передвижения ассистенты водителя. По сути, квинтэссенция современного автопрома, кроме электрификации и автономного вождения.

То есть Volkswagen Touareg – идеальная машина для тех, кто привык иметь все, но не хочет переплачивать за имидж или харизму. А особенно для тех, кто не хочет афишировать свое состояние.

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