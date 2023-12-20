20:20, 20 грудня 0

Власники Volkswagen Touareg знають, чому вибирають це авто: вони впевнені у тому, що машина має усі сучасні необхідні технології, та не підведе у будь-якій ситуації. І оновлення моделі лише збільшило цю впевненість.

Навіть дорестайлінгова версія Volkswagen Touareg (з 2018 року) настільки «зайшла» українським покупцям, що виявилась найбільш популярною серед усіх поколінь моделі. І це не кажучи про те, що серед нових офіційних Volkswagen флагманська модель Touareg теж продається найкраще. За що ж автомобіль вартістю понад $80 тисяч здобув таке визнання?

Світло та підсвітки

Насправді бренд Volkswagen популярний серед українців у всіх категоріях – він лідирує у рейтингах продажів вживаних та навіть електричних авто. Але ті покупці в Україні, котрі обирають нові офіційні Volkswagen, «доросли» до флагмана Touareg. Більше того, у них склались такі смаки щодо версій та комплектацій, що дилери продають кілька пакетів, які задовольняють більшість потреб наших споживачів. Навіть оновлення моделі провели після опитувань нинішніх власників Touareg’ів.

Модель 2024 року не радикально відрізняється від попередника. Адже це рестайлінг. Спереду кидається в очі біла світлодіодна стрічка, яка з’єднує фари та логотип, оновлений передній бампер зі збільшеними отворами для вентиляції гальмівних дисків, а також власне фари головного світла. Вони, звичайно, світлодіодні, але тепер трисекційні, матричні та інтелектуальні. В кожній з них вмонтовано 19 000 світлодіодів, які дуже потужно прорізують темінь. Такі фари можуть не лише змінювати напрямок та інтенсивність освітлення дороги в залежності від ситуації, але й вітати водія, малюючи йому геометричні фігури попереду. Окрім того, існує орієнтаційне світло, тобто проекція двох променів, які показують приблизну ширину автомобіля для вузьких проїздів.

З корми теж помітна світлодіодна лінія на всю ширину кузова та логотип, що світиться. Це стало звичним для електричних Volkswagen, але в майбутньому усі нові моделі отримають таку особливість дизайну.

Збоку відрізнити оновлений Touareg можна за малюнком дисків. Вони можуть бути двадцяти- або 21-дюймові, як на тестовому варіанті. І виглядає з ними машина дуже гармонічно. Щоправда, 21 дюйм – це опція за 35,8 тисяч грн для початкової комплектації, а от для вищої вони стандартні. На тестовій машині це розбірні диски Leeds, з пластиковими елементами, які збільшують їх площу. Знову-ж таки, така форма дисків прийшла з електромобілів, але й у традиційних авто вони виконують свою роботу – покращення аеродинаміки та зменшення споживання пального.

Більше інформації про оновлений Volkswagen Touareg 2024

Зручність та ергономіка

Всередині змін небагато, однак і без них це один з найбільш зручних та комфортних салонів на ринку. Наприклад, двері у з Touareg доводчиками, тож гримати ними не варто. Їх треба легенько підвести і далі вони самі підтягнуться.

В оформленні салону з’явилось прострочування, металеві вставки. Але ж головну увагу привертає величезний квадратний 15-дюймовий екран, розвернутий до водія. Завдяки цьому повороту на нього не лише зручно дивитись, мінімально відриваючи погляд від дороги, але й легко діставати рукою для керування меню.

Панель приладів цифрова, її роль виконує 12-дюймовий екран. Стиль приладки змінюється в залежності від типу водіння, хоча варіантів небагато. Серед цікавих та корисних віджетів – система нічного бачення, яка використовує тепловізійну камеру та позначає пішоходів і тварин яскравим помаранчевим кольором.

Оскільки ергономіка продумана до дрібниць, то про індукційну зарядку для мобільного не варто й говорити. Тим більше, що AppleCarPlay тут бездротовий. Але є й роз’єми для заряджання смартфону. Звук аудіосистиеми DYNAUDIO Consequence чудовий, його забезпечує штатна акустика з сабвуфером та 12 динаміками потужністю 730 Вт. Окрім того, автомобіль завжди онлайн – він має вбудований 4G та онлайн сервіси VW Connect.

Великі та зручні крісла ЕrgoComfort регулюються у 18 напрямках. Можна змінювати ступінь бокової підтримки на подушках та спинці, довжину підтримки для ніг. Першокласні крісла з точки функціоналу і дизайну! Щоправда, такий цікавий колір під назвою Puglia доступний або вищій версії, або в якості опції. Забарвлення шкіри тут досягається завдяки екстракту оливкового листя. Також у цьому варіанті вставки з матового алюмінію.

До речі найпотужніший VW Touareg eHybrid має 462 "конячки"

У крісел є функція масажу на 8 програм. Дверні карти стали м’якшими, адже в них додали шар спіненого матеріалу. А ще цікаво світить підсвітка салону на 30 кольорів, – у нашому випадку була дворівнева, жовто-блакитна. Дуже патріотично!

В багажник Touareg, як і раніше, входить 810 літрів, це як два багажника «Гольфа». Звичайно, відчиняється він вручну, з брелка чи помахом ноги під бампером. Органайзера нема, він тут за доплату. Натомість є дуже зручна кнопка зниження рівня підлоги. Адже підвіска тут пневматична – машина може присісти на 4 см, щоб зручніше було вивантажувати чи завантажувати важкі коробки.

Чудо-підвіска

Якщо ми вже заговорили про «пневму», то існує жарт, що «Туарег» буз пневмопідвіски – це не «Туарег». Так можна жартувати про автомобілі, які приганяють вживаними зі США чи Європи, але Touareg, який купувався в українському автосалоні, дійсно буває лише «на пневмі». Як виявилось за роки експлутації, вона не завдає власнику жодних проблем з обслуговуванням, натомість комфорт надає дійсно преміальний.

Досконалій поведінці на дорозі сприяє також складна п’ятиважільна конструкція підвіски спереду та ззаду. А ще задня оснащена системою повертання, тому тут є кермові тяги і електромотор, який ними керує. Надто складно? Можливо, але воно того варте. Колеса повертають на невеличкий кут, але маневрувати допомагають. На швидкості до 37 км/год задні повертають в протилежний бік від передніх. Це дозволяє розвернутись на значно меншій площі, аніж без цієї системи. Вона дає економію в метр, тобто машина розвертається на 11 метрах. А ще допомагає на тісних парковках, коли в інших випадках потрібно було б «тикатись» за кілька прийомів. Коли швидкість вища за 37 км/год, то задні повертають паралельно переднім. Теж не дуже сильно, але це дозволяє швидко перешиковуватися з ряду в ряд, забезпечує додаткову стабільність, маневреність та відчуття набагато меншої машини.

А як щодо надійності? Імпортер стверджує, що система довороту задніх коліс пропонується з 2018 року, за цей час на неї не було жодної рекламації.

Окрім цих систем, в «Туарега» можуть бути ще й активні стабілізатори (у складі підвіски Pro за 126 тисяч грн). Вони зменшують крени в поворотах, а на поганій дорозі забезпечують максимальне зчеплення коліс з дорогою. Втім, це вже для адептів керованості, які окрім українських доріг можуть виїжджати на європейські, з гористими серпантинами. Тоді ця опція справді дозволяє їздити на великому позашляховику майже так активно, як на хетчбеку.

Насправді в повсякденній їзді позашляховик демонструє дуже збалансовану поведінку. Він досить м’який, щоб без стуків проходити лежачих поліцейських, великі колеса не помічають дрібних нерівностей, а серія великих вирівнюється пневмопідвіскою. При цьому Touareg дорогу тримає «як влитий» на будь-якій швидкості, дозволеній на наших дорогах. Крени мінімальні навіть без активних амортизаторів.

Бензин чи дизель?

Оновлений Volkswagen Touareg доступний українцям з двома двигунами на вибір – дизелем та бензиновиком. У нас тесті дизельний трилітровий варіант на 286 к.с. який розвиває 600 Нм моменту. В парі з 8-ступеневим «автоматом» він розганяє до сотні більш ніж двотонну машину всього за 6,1 секунди. Бензиновий мотор, доступний для нашого ринку, потужніший – має 340 сил та розганяється до сотні за 5,9 секунд. При цьому у бензиновика менший крутний момент, більша максимальна швидкість та вищий апетит. Втім, різниця в динаміці невелика, звук від дизеля практично не відчувається.

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Цікаво, що дизель «пре» одразу, йому не треба набирати оберти, і лише на високій швидкості трохи здає. Бензин – навпаки. А витрата дизпального як для такого здорованя прийнятна – від 9 літрів за містом до 11 в міських тягнучках. Навряд чи бензин V6 матиме такий же апетит.

З такою підвіскою та купою коней під капотом Touareg – справжнісінький король траси. Навіть на крейсерській швидкості 140-150 км на годину по Бориспільській автомагістралі тахометр показує дві тисячі обертів на восьмій передачі.

При цьому він так маскує швидкість, тому треба постійно слідкувати за спідометром. Інакше на листах щастя від спідкамів матимеш гарну історію платних поїздок за твоїм маршрутом.

Ця швидка та масивна машина дуже впевнено гальмує. На відміну від багатьох великих японських позашляховиків, цей процес зовсім не напружує, а за відчуттями він проходить як на звичайних легковиках. Маса не відчувається, а висока швидкість стримується моментально. На бензиновій версії гальмівні диски ще більші за розміром, але й на дизелі їх вистачає «з головою».

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Якщо згадати, що Volkswagen Touareg – це позашляховик і виїхати ним на грунтовку, то він і тут не підведе. Завдяки тій же «пневмі» можна підняти машину над дорогою до 27 см. Хоча в ньому немає атрибутів «справжніх позашляховиків» – примусового вмикання обох осей, понижених передач, блокувань диференціалів тощо. Вмикаємо режим Offroad та повільно місимо глину. Електроніка все бере на себе, водію лише варто м’яко натискати на газ та повертати кермо. Так, комфорт в максимально високому положенні вже не той, але терпіти можна.

Що дає плюс

А тепер про ціни. Базових версій для українського ринку нема, бо їх ніхто не замовляє. Тому цінник починається з трьох мільйонів гривень, а якщо точніше, то 3 035 640 грн. (тобто близько 82 тисяч доларів). В таку суму оцінена бензинова версія, яка продається в добре укомплектованій комплектації R-Line Platinum+. Дизель дорожчий десь на 18 тисяч грн ($500), хоча виконання у нього трохи простіше та називається R-Line Platinum. Ціни – десь на рівні аналогічних комплектацій до рестайлінгу, хоча раніше були і трохи менш оснащені пакети, які коштували дешевше. Не виключено, що невдовзі вони повернуться на наш ринок.

У нас на тесті – дизель у «плюсовому» виконанні. Навіть в початковій є проекційний дисплей та система автоматичного паркування. Platinum+ від «просто платінума» відрізняється чотиризонним клімат-контролем, оббивкою крісел та системами безпеки. Окрім того, більше асистентів водія. Наприклад, активний круїз-контроль тут має контроль утримання смуги, а також може самостійно «вести» машину в заторах та при необхідності зупинятись і рушати (якщо зупинка недовга). Також електроніка бачить сусідні автомобілі збоку і навіть ті, які наближаються до вашого перехрестя. Якщо вона вирахує, що можливе зіткнення, то сама зупинить машину.

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Таким чином, покупці оновленого «Туарега» мають всі найсучасніші технічні інновації концерну VAG, хоча й не загорнуті у преміальний бренд. За скромним лого Volkswagen заховані найсучасніша система освітлення, складна та ефективна підвіска, найбільш досконалі на цей час двигуни внутрішнього згоряння, електронна система повного приводу та необхідні для безпечного пересування асистенти водія. По суті, квінтесенція сучасного автопрому, окрім електрифікації та автономного водіння.

Тобто Volkswagen Touareg – ідеальна машина для тих, хто звик мати усе, але не хоче переплачувати за імідж чи харизму. А особливо для тих, хто не хоче афішувати свої статки.

Характеристики та ціни