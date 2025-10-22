Volkswagen призупиняє виробництво Golf і Tiguan

Volkswagen оголосив про тимчасове призупинення виробництва двох своїх ключових моделей — Golf VIII та Tiguan — на головному заводі у Вольфсбурзі. Водночас компанія спростувала повідомлення про те, що зупинка пов’язана з дефіцитом мікрочипів після нещодавнього конфлікту навколо виробника Nexperia, пише reuters.com.

Що відомо про зупинку

Представники VW заявили агентству Reuters, що зупинка виробництва була «запланована заздалегідь» і пов’язана із регулюванням запасів на складах, а також осінніми канікулами в Німеччині. Роботу ліній для Golf і Tiguan планують відновити до кінця тижня.

Раніше газета Bild повідомляла, що зупинку спричинив конфлікт навколо постачань мікрочипів від Nexperia — компанії, яку уряд Нідерландів взяв під державний контроль, побоюючись втрати технологій. У відповідь Китай, власник Nexperia через холдинг Wingtech, заборонив експорт готової продукції компанії, що створило напругу в глобальному ланцюгу постачання.

Позиція Volkswagen

У концерні запевнили, що поки оцінюють можливі наслідки цього обмеження для власного виробництва, проте зупинка у Вольфсбурзі не має до нього прямого стосунку.

«Йдеться про короткострокову паузу, а не про кризу у виробництві», — уточнив речник VW.

Nexperia і ризики для автопрому ЄС

Хоча Nexperia не виробляє складних процесорів, її компоненти широко використовуються в електронних блоках управління, сенсорах та системах безпеки сучасних автомобілів. Тому будь-яке обмеження експорту може вплинути на всю європейську автоіндустрію.

Проблема посилюється тим, що Volkswagen і раніше зазнавав затримок у постачанні електроніки після паніки навколо короновіруса та оголошення військового стану в Україні (з України постачали джгути проводки).

Фінансовий фон

За оцінками аналітиків, Volkswagen потребує близько 11 мільярдів євро для стабілізації своєї діяльності у 2026 році. Ці кошти необхідні для оновлення модельного ряду, інвестицій у електромобілі та цифрову інфраструктуру.

Нинішня ситуація з Nexperia може стати черговим тестом для стратегії концерну, який прагне скоротити витрати та одночасно зберегти темпи переходу на електромобілі.