Volkswagen приостанавливает производство Golf и Tiguan

Volkswagen объявил о временном приостановлении производства двух своих ключевых моделей - Golf VIII и Tiguan - на главном заводе в Вольфсбурге. В то же время компания опровергла сообщения о том, что остановка связана с дефицитом микрочипов после недавнего конфликта вокруг производителя Nexperia, пишет reuters.com.

Читайте также: Volkswagen прощается с Touareg: выпущена спецверсия FINAL EDITION

Что известно об остановке

Представители VW заявили агентству Reuters, что остановка производства была "запланирована заранее" и связана с регулированием запасов на складах, а также осенними каникулами в Германии. Работу линий для Golf и Tiguan планируют возобновить до конца недели.

Ранее газета Bild сообщала, что остановку вызвал конфликт вокруг поставок микрочипов от Nexperia - компании, которую правительство Нидерландов взяло под государственный контроль, опасаясь потери технологий. В ответ Китай, владелец Nexperia через холдинг Wingtech, запретил экспорт готовой продукции компании, что создало напряжение в глобальной цепи поставок.

Позиция Volkswagen

В концерне заверили, что пока оценивают возможные последствия этого ограничения для собственного производства, однако остановка в Вольфсбурге не имеет к нему прямого отношения.

"Речь идет о краткосрочной паузе, а не о кризисе в производстве", - уточнил представитель VW.

Nexperia и риски для автопрома ЕС

Хотя Nexperia не производит сложных процессоров, ее компоненты широко используются в электронных блоках управления, сенсорах и системах безопасности современных автомобилей. Поэтому любое ограничение экспорта может повлиять на всю европейскую автоиндустрию.

Читайте также: Volkswagen будет продавать брата Passat B9 на мировых рынках

Проблема усугубляется тем, что Volkswagen и раньше испытывал задержки в поставках электроники после паники вокруг короновируса и объявления военного положения в Украине (из Украины поставляли жгуты проводки).

Финансовый фон

По оценкам аналитиков, Volkswagen требует около 11 миллиардов евро для стабилизации своей деятельности в 2026 году. Эти средства необходимы для обновления модельного ряда, инвестиций в электромобили и цифровую инфраструктуру.

Нынешняя ситуация с Nexperia может стать очередным тестом для стратегии концерна, который стремится сократить расходы и одновременно сохранить темпы перехода на электромобили.