Volkswagen представил самый мощный Golf GTI в истории — юбилейный EDITION 50

С момента появления первого Golf GTI в 1976 году мир увидел более 2,5 миллиона автомобилей с этими тремя легендарными буквами. Юбилейная модель EDITION 50 продолжает эту историю, сочетая в себе классику и технологический прогресс. Она предлагает на 25 л.с. больше, чем предыдущий Golf GTI Clubsport, который был самой мощной серийной версией до сих пор.

Подвеска на 15 мм ниже стандартного Golf, а адаптивная система DCC входит в базовое оснащение. Автомобиль установлен на 19-дюймовых дисках Queenstown в красной лакированной отделке.

Пакет GTI Performance: еще больше драйва

Для тех, кто хочет еще большей спортивности, Volkswagen предлагает пакет GTI Performance Edition 50. В него входят 235-миллиметровые полуслики Bridgestone Potenza Race на 19-дюймовых кованых дисках Warmenau, титановый выхлоп R-Performance, а также специальное шасси Performance, заниженное еще на 5 мм и с развалом передних колес -2 градуса.

Благодаря облегчению конструкции на 30 кг и большей жесткости, авто демонстрирует феноменальные результаты. Тест-пилот Volkswagen Бенджамин Лойхтер подтвердил потенциал модели, установив рекордный для серийного Golf круг на Нюрбургринг Нордшляйфе (7:46.13) — самое быстрое время для серийного Golf.

Дизайн и атмосфера автоспорта

Юбилейный GTI получил эксклюзивные дизайнерские элементы, подчеркивающие спортивное наследие модели. В салоне — сиденья с клетчатым узором, темно-зеленые декоративные вставки, красные ремни безопасности и многофункциональный спортивный руль с логотипом “50 Years GTI”.

На кузове появились логотипы GTI 50, черная крыша, затемненные окна, черные зеркала и накладки выхлопа. Эффектная полоса вдоль кузова с переходом от черного к красному цвету “Tornado” добавляет образу агрессивности. Автомобиль доступен в пяти цветах, включая эксклюзивные оттенки Dark Moss Green Metallic и Tornado Red.

Наиболее оснащенный GTI

В стандартное оснащение входят адаптивная подвеска DCC, матричные фары IQ.LIGHT LED, затемненные боковые и задние окна, подогрев руля, а также динамические колпаки GTI. Пакет GTI Performance Edition 50 стоит 4 200 евро. Первые поставки начнутся в первом квартале 2026 года.