Xpeng випускає гібрид X9 EREV із запасом ходу понад 1600 кілометрів

Китайський виробник електромобілів Xpeng представив деталі нової версії свого флагманського мінівена X9 EREV (Extended Range Electric Vehicle) — першої гібридної моделі бренду з розширеним запасом ходу. За заявою компанії, новинка поєднує батарею ємністю 63,3 кВт·год і 60-літровий паливний бак, що забезпечує рекордний запас ходу до 1602 км, повідомляє Chevpost.

Також цікаво які гібридні авто купують в Україні

Перший гібрид у лінійці Xpeng

Модель X9 EREV стане першою серед серії нових гібридних авто бренду, які Xpeng планує випустити найближчими роками. Компанія вже подала заявки на реєстрацію гібридних варіантів ще чотирьох існуючих моделей.

Очікується, що запас ходу лише на батареї становитиме близько 450 км, що зробить X9 EREV одним із найдовших гібридів на китайському ринку.

Глобальний флагман Xpeng

Xpeng X9 — це сімомісний MPV, який компанія позиціонує як глобальну флагманську модель. Автомобіль уже пройшов випробування в різних країнах і кліматичних умовах. Як зазначив генеральний директор компанії Хе Сяопен, стратегія Xpeng полягає у створенні «гнучкої мобільності для світу з різною інфраструктурою і вимогами споживачів».

Модель із системою EREV має забезпечити високу ефективність, адаптивність і зручність для користувачів у регіонах, де мережа зарядних станцій поки що недостатньо розвинена.

Технології Kunpeng і розміри X9 EREV

Нова гібридна версія використовує електросистему Kunpeng, яку Xpeng презентувала у 2024 році. Вона дозволяє досягати до 1400 км комбінованого пробігу і понад 430 км електричного запасу ходу.

Згідно з даними китайського Міністерства промисловості та ІТ, X9 EREV має габарити:

Довжина: 5316 мм

Ширина: 1988 мм

Висота: 1785 мм

Колісна база: 3160 мм

Таким чином, гібридна версія трохи довша, ніж повністю електричний Xpeng X9, що дебютував 1 січня 2024 року.

До речі новий електричний седан Xpeng отримав величезний 87-дюймовий екран в салоні

Стратегія на світові ринки

Запуск X9 EREV — частина плану Xpeng із глобальної експансії. Компанія прагне зайняти позиції на ринках, де споживачі шукають гібридні рішення з великим запасом ходу, зокрема в Європі, Південно-Східній Азії та Латинській Америці.

Очікується, що офіційний дебют X9 EREV відбудеться у жовтні 2025 року, після чого модель з’явиться на китайському ринку, а згодом — і за його межами.