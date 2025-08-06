Новий електричний седан Xpeng отримав велетенський 87-дюймовий екран в салоні

Як пише Carscoops, з'явилися нові деталі та зображення інноваційного спортивного седана P7 від Xpeng. Новинка матиме радикальний дизайн кузова, з елементами, що нагадують Tesla Cybertruck. Попереду є чітка світлодіодна панель на всю ширину разом з вертикальними денними ходовими вогнями.

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Задня частина має відповідну світлову панель та вертикальні ліхтарі. Заднє скло, фактично, заміняє традиційну кришку багажника, й поєднується з активним спойлером. Мабуть, найцікавішим є інтер’єр, 'явилися нові деталі та зображення інноваційного спортивного седана P7 від Xpeng вперше представлений на цих нових фотографіях.

Седан оснащений тим самим масивним 87-дюймовим проекційним дисплеєм доповненої реальності, який Xpeng нещодавно представила на позашляховику G7. Інші особливості включають триспицеве кермо та невелика цифрова панель приладів. Особливу увагу приділено налаштуванню атмосферного освітлення, а центральний екран інформаційно-розважальної системи встановлений на поворотній панелі, яка повертається до водія.

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Наостанок, ківшеподібні сидіння оснащені активними боковими подушками, які надуваються, щоб надійно утримувати водія на місці під час крутих поворотів. Новий Xpeng P7 буде доступний з двома варіантами акумуляторів: з батареєю ємністю 74,9 кВт-год та більшою версією на 92,92 кВт-год. Базова версії моделі має один електромотор на задній осі на 270 кВт (362 к.с.).

Повнопривідна модель додає передній двигун на 167 кВт (224 к.с.), що збільшує загальну потужність до 437 кВт (586 к.с.). Модель початкового рівня пропонуватиме запас ходу до 702 км, тоді як версії з більшою батареєю матимуть більший показник до 820 та 750 км у варіанті з повним приводом.

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Що стосується розмірів, то седан має довжину 5017 мм, ширину 1970 мм і висоту 1427 мм, з колісною базою 3008 мм, що означає, що він має схожий розмір з Tesla Model S. Вартість моделі не розголошується й стане відома після запуску на ринку Китаю.