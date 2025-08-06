Новый электрический седан Xpeng получил огромный 87-дюймовый экран в салоне

Как пишет Carscoops, появились новые детали и изображения инновационного спортивного седана P7 от Xpeng. Новинка будет иметь радикальный дизайн кузова, с элементами, напоминающими Tesla Cybertruck. Впереди есть четкая светодиодная панель на всю ширину вместе с вертикальными дневными ходовыми огнями.

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Задняя часть имеет соответствующую световую панель и вертикальные фонари. Заднее стекло, фактически, заменяет традиционную крышку багажника, и сочетается с активным спойлером. Пожалуй, самым интересным является интерьер, 'появились новые детали и изображения инновационного спортивного седана P7 от Xpeng впервые представлен на этих новых фотографиях.

Седан оснащен тем самым массивным 87-дюймовым проекционным дисплеем дополненной реальности, который Xpeng недавно представила на внедорожнике G7. Другие особенности включают трехспицевый руль и небольшую цифровую панель приборов. Особое внимание уделено настройке атмосферного освещения, а центральный экран информационно-развлекательной системы установлен на поворотной панели, которая поворачивается к водителю.

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Напоследок, ковшеобразные сиденья оснащены активными боковыми подушками, которые надуваются, чтобы надежно удерживать водителя на месте во время крутых поворотов. Новый Xpeng P7 будет доступен с двумя вариантами аккумуляторов: с батареей емкостью 74,9 кВт-ч и большей версией на 92,92 кВт-ч. Базовая версии модели имеет один электромотор на задней оси на 270 кВт (362 л.с.).

Полноприводная модель добавляет передний двигатель на 167 кВт (224 л.с.), что увеличивает общую мощность до 437 кВт (586 л.с.). Модель начального уровня будет предлагать запас хода до 702 км, тогда как версии с большей батареей будут иметь больший показатель до 820 и 750 км в варианте с полным приводом.

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Что касается размеров, то седан имеет длину 5017 мм, ширину 1970 мм и высоту 1427 мм, с колесной базой 3008 мм, что означает, что он имеет схожий размер с Tesla Model S. Стоимость модели не разглашается и станет известна после запуска на рынке Китая.