Xpeng выпускает гибрид X9 EREV с запасом хода более 1600 километров

Китайский производитель электромобилей Xpeng представил детали новой версии своего флагманского минивэна X9 EREV (Extended Range Electric Vehicle) - первой гибридной модели бренда с расширенным запасом хода. По заявлению компании, новинка сочетает батарею емкостью 63,3 кВт-ч и 60-литровый топливный бак, что обеспечивает рекордный запас хода до 1602 км, сообщает Chevpost.

Также интересно какие гибридные авто покупают в Украине

Первый гибрид в линейке Xpeng

Модель X9 EREV станет первой среди серии новых гибридных авто бренда, которые Xpeng планирует выпустить в ближайшие годы. Компания уже подала заявки на регистрацию гибридных вариантов еще четырех существующих моделей.

Ожидается, что запас хода только на батарее составит около 450 км, что сделает X9 EREV одним из самых длинных гибридов на китайском рынке.

Глобальный флагман Xpeng

Xpeng X9 - это семиместный MPV, который компания позиционирует как глобальную флагманскую модель. Автомобиль уже прошел испытания в разных странах и климатических условиях. Как отметил генеральный директор компании Хэ Сяопен, стратегия Xpeng заключается в создании "гибкой мобильности для мира с различной инфраструктурой и требованиями потребителей".

Модель с системой EREV должна обеспечить высокую эффективность, адаптивность и удобство для пользователей в регионах, где сеть зарядных станций пока недостаточно развита.

Технологии Kunpeng и размеры X9 EREV

Новая гибридная версия использует электросистему Kunpeng, которую Xpeng презентовала в 2024 году. Она позволяет достигать до 1400 км комбинированного пробега и более 430 км электрического запаса хода.

Согласно данным китайского Министерства промышленности и ИТ, X9 EREV имеет габариты:

Длина: 5316 мм

Ширина: 1988 мм

Высота: 1785 мм

Колесная база: 3160 мм

Таким образом, гибридная версия немного длиннее, чем полностью электрический Xpeng X9, дебютировавший 1 января 2024 года.

Кстати новый электрический седан Xpeng получил огромный 87-дюймовый экран в салоне

Стратегия на мировые рынки

Запуск X9 EREV - часть плана Xpeng по глобальной экспансии. Компания стремится занять позиции на рынках, где потребители ищут гибридные решения с большим запасом хода, в частности в Европе, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

Ожидается, что официальный дебют X9 EREV состоится в октябре 2025 года, после чего модель появится на китайском рынке, а затем - и за его пределами.