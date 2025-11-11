Як виглядає новий електричний позашляховик Volkswagen для Китаю

Як пише Carscoops, ID.Unyx 08 вражає розмірами: 5 метрів у довжину, 1,95 метра в ширину та колісна база понад 3 метри. За габаритами він більший за Tiguan і майже наздоганяє Atlas, але має більш стримані пропорції. Дизайнери залишили безрамкові двері, затемнені стійки, приховані ручки та вузькі фари, об’єднані світловою смугою з логотипом VW.

Читайте також: Volkswagen представив найпотужніший Golf GTI в історії — ювілейний EDITION 50

Цікава деталь — підсвічений силует вовка у третьому стоп-сигналі. Електрокросовер побудовано на 800-вольтовій платформі та пропонуватиметься у варіантах з одним або двома електродвигунами. Задньопривідна версія має 313 к.с., тоді як повнопривідна — 503 к.с. і запас ходу понад 700 км за циклом CLTC.

За живлення відповідає літій-залізофосфатний акумулятор CATL, а швидка зарядка повинна бути на рівні сучасних преміальних моделей. Volkswagen поки не показав салон, але вже підтвердив наявність асистента зі штучним інтелектом і системи допомоги водієві рівня ADAS L2++. Очікується великий центральний екран мультимедіа та цифрова панель приладів у стилі нових моделей VW.

Також цікаво: Новий електричний седан Volkswagen виглядатиме зовсім не так, як ви очікуєте

Продажі ID.Unyx 08 розпочнуться у 2026 році, і поки модель призначена виключно для Китаю. Вона доповнить вже представлені ID.Unyx 06 (електричний кросовер на базі Cupra Tavascan) і ID.Unyx 07 (седан). Усього Volkswagen планує випустити 30 нових моделей у Китаї до кінця десятиліття, з яких 20 — електрифіковані. Вірогідно, після дебюту в Китаї новий ID.Unyx 08 потрапить в Україну завдяки сірим дилерам.