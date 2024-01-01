Как выглядит первая подушка безопасности для велосипедистов от Subaru

Как рассказывает Carscoops, новая подушка для велосипедистов базируется на предыдущем дизайне Subaru внешней подушки для пешеходов, дебютировавших на WRX, Legacy, Crosstrek и Levorg.

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Фактически, она работала надувая мешок над верхней частью капота, чтобы обеспечивать мягкое место для другого участника движения в случае аварии. Однако, велосипедисты, естественно, находятся выше над землей, поэтому нуждались в несколько ином решении.

В результате Subaru просто изменила подушку безопасности, чтобы расширить ее по бокам лобового стекла. Это защищает велосипедистов от удара о переднюю стойку. Кроме того, автопроизводитель откорректировал способ крепления верхней и нижней панелей подушки безопасности, что удерживает ее на месте как для велосипедистов, так и для пешеходов.

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В Subaru говорят, что это первая подушка безопасности такого рода в мире. К сожалению, она пока доступна только на японском рынке на Forester. Пока неизвестно, предложит ли японский автопроизводитель ее для других мировых рынков.