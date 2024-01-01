Как выглядит полицейский Fiat 500e: фото

Как пишет Carscooops, электромобили были подарены греческой полиции компанией DEI (Public Electric Power Corporation). Кроме автомобилей, DEI также предоставила 36 зарядных станций.

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Fiat 500e получил классическую ливрею греческой полиции с синими наклейками на белом кузове и стробоскопическими огнями на крыше. Несмотря на это, графика фар и колпаки на колесах намекают на то, что это базовая комплектация модели.

Интересно, что это версия 3 + 1, которая имеет небольшие двери сбоку пассажира для легкого доступа к заднему ряду сидений. Хотя Fiat изначально разработал это асимметричное расположение для легкого доступа к заднему сиденью для молодых семей, в этом случае оно может оказаться более полезным для перевозки подозреваемых.

Полицейские автомобили имеют один электродвигатель на 118 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Это позволяет электромобилю достигать первой сотни за 9 секунд. В то же время батарея на 42 кВт-ч обеспечивает запас хода до 460 километров, чего более чем достаточно для патрулирования городов.

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Кроме электромобилей, греческие полицейские имеют доступ к широкому спектру автомобилей, от Seat Leon и Hyundai i30 до Nissan Qashqai, Kia Sportage и Peugeot 308. Они также имеют различные большие транспортные средства, включая Nissan Navara и Skoda Octavia, тогда как самым маленьким среди них является Citroёn Ami, патрулирующий улицы острова Халки.