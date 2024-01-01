Як виглядає поліцейський Fiat 500e: фото

Як пише Carscooops, електромобілі були подаровані грецькій поліції компанією DEI (Public Electric Power Corporation). Окрім автомобілів, DEI також надала 36 зарядних станцій.

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Fiat 500e отримав класичну ліврею грецької поліції з синіми наклейками на білому кузові та стробоскопічними вогнями на даху. Попри це, графіка фар та ковпаки на колесах натякають на те, що це базова комплектація моделі.

Цікаво, що це версія 3+1, яка має невеликі двері збоку пасажира для легшого доступу до заднього ряду сидінь. Хоча Fiat спочатку розробив це асиметричне розташування для легшого доступу до заднього сидіння для молодих сімей, у цьому випадку воно може виявитися кориснішим для перевезення підозрюваних.

Поліцейські автомобілі мають один електродвигун на 118 к.с. й 220 Нм крутного моменту. Це дозволяє електромобілю досягати першої сотні за 9 секунд. Водночас батарея на 42 кВт-год забезпечує запас ходу до 460 кілометрів, чого більш ніж достатньо для патрулювання міст.

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Окрім електромобілів, грецькі поліцейські мають доступ до широкого спектру автомобілів, від Seat Leon та Hyundai i30 до Nissan Qashqai, Kia Sportage та Peugeot 308. Вони також мають різноманітні більші транспортні засоби, включаючи Nissan Navara та Skoda Octavia, тоді як найменшим серед них є Citroёn Ami, що патрулює вулиці острова Халкі.