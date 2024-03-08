Внешне он похож на междугородний автобус, но внутри - это дорогая квартира.

Производитель домов на колесах Tiffin Motorhomes представила модель 2025 года Phaeton, который стоит около 500 тысяч долларов.

На самом деле, как именно выглядит дом на колесах Phaeton 2025 года, еще никто не знает. Поэтому на фото – экстерьер и интерьер модели 2024 года. Однако вряд ли что-то существенно изменится, поэтому давайте посмотрим пристальнее.

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Модель Phaeton – это дом на колесах, который установлен на шасси Freightliner PowerGlide XC с дизельным двигателем Cummins L9, который может выдавать 450 л.с. Все это контролируется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Самый большой среди них - версия 44 OH, который имеет длину 13,5 метров и высоту 4,03 м, то есть как обычная "фура". В нем можно разместиться 12 людям для ночного отдыха.

Подумайте об этом на секунду: 12 человек! В вашей семье 12 человек? Как насчет 11 близких друзей? И все они во время путешествия будут заниматься своими делами. Одни будут смотреть телевизор, другие читать книги, а те просто общаться под звуки джаза, звучащие из динамиков в фоновом режиме. Не волнуйтесь; ремни безопасности гарантируют, что вы будете оставаться на месте, пока мир катится под вашими ногами.

Этот комфорт также поддерживается такими функциями, как несколько павербанков переменного тока и центральное отопление, 379 л пресной воды, резервуары с газом, генератор, шесть домашних батарей и даже солнечная энергия. Но как только мы прибудем на тот участок, который зарезервировали, Phaeton можно разложить на настоящий дом с дополнительными удобствами, вдвое больше, чем на ходу.

Теперь мы будем иметь доступ к большим спальням с двуспальными кроватями размера "king-size" и ванных комнат, просторных столовых с модульной мебелью, гостиных, развлекательных центров и, прежде всего, огромной кухни.

Теперь интерьер красивый и достойный термина "сухопутная яхта", но вы же брали его в аренду, чтобы исследовать природу вокруг! Поэтому у Phaeton есть бесчисленное количество функций, которые созданы для того, чтобы вывести вас на улицу.

Речь идет об освещении вокруг, внешнем развлекательном центре, маркизы и внешней кухне. Кроме того, есть шкафчики для хранения рыболовного снаряжения, каяков и, возможно, даже электровелосипедов.

Цена такого дома на колесах начинается от чуть более чем от 500 тысяч долларов и может быть значительно выше, в зависимости от имеющихся функций.

Напомним, что китайцы создали дом на колесах со "свиным носом".