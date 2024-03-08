Зовні він схожий на міжміський автобус, але всередині - це дорога квартира.

Виробник будинків на колесах Tiffin Motorhomes представила модель 2025 року Phaeton, який коштує близько 500 тисяч доларів.

Насправді, як саме виглядає будинок на колесах Phaeton 2025 року, ще ніхто не знає. Тому на фото – екстер’єр та інтер’єр моделі 2024 року. Однак навряд чи щось суттєво зміниться, тож давайте подивимось пильніше.

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Модель Phaeton – це дім на колесах, який встановлено на шасі Freightliner PowerGlide XC з дизельним двигуном Cummins L9, який може видавати 450 к.с. Усе це контролюється 6-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Найбільший серед них — версія 44 OH, який має довжину 13,5 метрів та висоту 4,03 м, тобто як звичайна “фура”. В ньому можна розміститись 12 людям для нічного відпочинку.

Подумайте про це на секунду: 12 людей! У вашій родині 12 осіб? Як щодо 11 близьких друзів? І всі вони під час подорожі будуть займатись своїми справами. Одні переглядатимуть телевізор, інші читатимуть книжки, а інші просто спілкуватимуться під звуки джазу, що лунатимуть із динаміків у фоновому режимі. Не хвилюйтеся; ремені безпеки скрізь гарантують, що ви залишатиметеся на місці, поки світ котиться під вашими ногами.

Цей комфорт також підтримується такими функціями, як кілька павербанків змінного струму та центральне опалення, 379 л прісної води, резервуари з газом, генератор, шість домашніх батарей та навіть сонячна енергія. Але як тільки ми прибудемо на ту ділянку, яку зарезервували, Phaeton можна розкласти на дім з додатковими зручностями, вдвічі більший, аніж на ходу.

Тепер ми матимемо доступ до великих спалень із двоспальними ліжками розміру "king-size" і ванних кімнат, просторих їдалень із модульними меблями, віталень, розважальних центрів і, перш за все, величезної кухні.

Тепер інтер’єр гарний і гідний терміну «сухопутна яхта», але ви ж брали його в оренду, щоб досліджувати природу навкруги! Тож у Phaeton є незліченна кількість функцій, які створені для того, щоб вивести вас на вулицю.

Йдеться про освітлення навколо, зовнішній розважальний центр, маркізи та зовнішня кухня. Крім того, є шафки для зберігання рибальського спорядження, каяків та, можливо, навіть електровелосипедів.

Ціна такого дому на колесах починається від трохи більше ніж від 500 тисяч доларів і може сягати значно вище, залежно від наявних функцій.

Нагадаємо, що китайці створили будинок на колесах зі "свинячим носом".