Как выглядит самая роскошная автомобильная коллекция в мире: фото

Как сообщает Motor1, на самом деле эта коллекция была собрана братом султана, и ему якобы пришлось отказаться от нее правительству из-за финансовых махинаций в конце 1990-х годов. Точное количество автомобилей неизвестно, однако речь идет о тысячах и это потрясающе.

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Фотографии уникальных моделей были опубликованы в новом аккаунте в Instagram под названием @brunei_cars_2001. На публикациях изображены редкие McLaren, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley - и целая куча других. И мы не говорим об "обычной" экзотике вроде Ferrari 360 или Porsche 911. В верхней части аккаунта закреплены посты, посвященные трем разным McLaren F1. Их общая стоимость, видимо, составляет около 60 миллионов долларов.

Кроме них, коллекция насчитывает такие редкие экземпляры, как Porsche 959, несколько Bugatti EB110 и различные модели Ferrari. Всего в аккаунте в Instagram размещено 95 публикаций и каждая из них имеет по несколько фотографий. Это, безусловно, самый глубокий обзор коллекции султана Брунея, который мы имели, и, судя по всему, это лишь вершина айсберга.

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Сообщается, что по слухам эти фотографии датированы 2001 годом. Вероятно, их обнародовал фотограф с аукциона. Из-за этого, некоторые из этих автомобилей могли быть проданы, или вообще уничтожены. Вот почему эта коллекция такая интригующая.