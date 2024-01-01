Як виглядає найрозкішніша автомобільна колекція у світі: фото

Як повідомляє Motor1, насправді ж ця колекція була зібрана братом султана, і йому нібито довелося відмовитися від неї уряду через фінансові махінації в наприкінці 1990-х років. Точна кількість автівок невідома, проте мова йде про тисячі й це приголомшливо.

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Фотографії унікальних моделей були опубліковані в новому акаунті в Instagram під назвою @brunei_cars_2001. На публікаціях зображені рідкісні McLaren, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley — і ціла купа інших. І ми не говоримо про «звичайну» екзотику на зразок Ferrari 360 чи Porsche 911. У верхній частині облікового запису закріплені пости присвячені трьом різним McLaren F1. Їхня загальна вартість, мабуть, становить близько 60 мільйонів доларів.

Окрім них, колекція налічує такі рідкісні екземпляри, як Porsche 959, кілька Bugatti EB110 та різні моделі Ferrari. Всього в обліковому записі в Instagram розміщено 95 публікацій й кожна з них має по декілька фотографій. Це, безумовно, найглибший огляд колекції султана Брунею, який ми мали, і, судячи з усього, це лише вершина айсберга.

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Повідомляється, що за чутками ці фотографії датовані 2001 роком. Ймовірно, їх оприлюднив фотограф з аукціону. Через це, деякі з цих автівок могли бути продані, або взагалі знищені. Ось чому ця колекція така інтригуюча.