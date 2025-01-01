Как выглядит самый быстрый автомобиль Opel под названием Mokka GSE: фото

Новый Opel Mokka GSE вдохновлен раллийным наследием бренда и начинает обновленный суббренд Opel GSE с более выразительным стилем и улучшенной производительностью. Новый электромобиль имеет пиковую мощность в 207 кВт (280 л.с.) и 345 Нм крутящего момента от электромотора на передней оси.

Читайте также: Электрический Opel Grandland получил полный привод и мощность в 325 "лошадей"

Кроссовер может разогнаться до 100 км/ч всего за 5,9 секунды и имеет максимальную скорость на уровне 200 км/ч. Это делает Mokka GSE быстрее мощного, но тяжелее Grandland Electric AWD. Кроме увеличения производительности, кроссовер получил заниженную на 10 мм подвеску с двойными гидравлическими амортизаторами.

Также инженеры перенастроили рулевое управление тормоза. Mokka GSE использует тот же литий-ионный аккумулятор емкостью 54 кВт-ч, что и обычная Mokka Electric. Однако, из-за улучшения производительности и дополнительного оборудования, запас хода по циклу WLTP, как ожидается, будет меньше, чем 406 км стандартной модели.

Также интересно: Какие официальные электромобили доступны в Украине: полный перечень и цены

Вес нового Mokka GSE составляет 1600 кг, а узнать новинку можно по агрессивному стилю с бамперами с черными вставками и воздухозаборниками, 20-дюймовыми колесными дисками с аэродинамическим дизайном и желтыми тормозными суппортами.

Салон получил уникальные передние сиденья отделаны алькантарой и выраженной боковой поддержкой, что дополняется аналогично отделанными дверными вставками, новый руль, алюминиевые педали и бело-желтые акценты. Два 10-дюймовые экраны теперь имеют новую графику.

Также интересно: Новый немецкий кроссовер Opel Grandland начал продаваться в Украине: какая цена

Напоследок, водители Opel Mokka GSE могут выбирать один из трех различных режимов вождения, каждый из которых имеет свои особенности. В режиме “Sport” все настроено на максимальную производительность. В режиме “Normal” электрический кроссовер может набирать максимум 180 км/ч для оптимальной эффективности ежедневных поездок, тогда как в режиме “Eco” все настройки выбраны так, чтобы достичь максимальной эффективности для долгого путешествия. Детали по запуску на рынок и цены Opel Mokka GSE в Европе будут объявлены в ближайшие месяцы.