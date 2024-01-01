Электрический Opel Grandland получил полный привод и мощность в 325 "лошадей"

Дизайн полностью электрической модели почти полностью идентичен версии с двигателем внутреннего сгорания, за исключением иных 20-дюймовых аэродинамических колесных дисков и подсвеченной эмблемы Opel Blitz. Кроссовер использует ту же конфигурацию на базе платформы STLA Medium, которую имеют Peugeot e-3008 и большом e-5008.

Подробнее: Новый немецкий кроссовер Opel Grandlend начал продаваться в Украине

Батарея, емкость которой составляет 73 кВт-ч, обеспечивает запас хода до 501 километра по циклу WLTP. Ее можно зарядить от 20 до 80 процентов менее чем за 30 минут. Система полного привода включает передний мотор на 157 кВт (213 л.с.) и дополнительный на задней оси на 82 кВт (112 л.с.). Они обеспечивают общую мощность в 325 л.с. и 509 Нм крутящего момента.

Водителям также будут доступны 4 режима движения: “Normal”, “4WD”, “Sport” и “Eco”. Первый режим предназначен для оптимизации ежедневной эффективности, поэтому предпочтение отдается переднему электромотору, а мощность ограничена на 230 кВт (313 л.с.) и 450 Нм крутящего момента. Однако, при необходимости, задний мотор также активируется.

Также интересно: Сколько будет стоить в Украине обновленная Opel Mokka

В режиме “4WD” мощность распределяется равномерно между всеми колесами для обеспечения высокого уровня сцепления, а в конфигурации “Sport” распределение происходит в соотношении 60:40 между передней и задними осями. Экономичный режим ограничивает мощность до 157 кВт (213 л.с.) и 343 Нм крутящего момента, используя только передний электромотор. Задняя ось временно может включаться для кратковременного ускорения в режиме “kick-down”.

Opel говорит, что новый Grandland Electric AWD имеет разгон от 0 до 100 км/ч всего за 6,1 секунды. Кроме того, новинка также получила особые амортизаторы с технологией частотно-селективного демпфирования, входящие в стандартный перечень оснащения. Они обеспечивают лучшую плавность хода и удовольствие от комфорта.

Читайте также: Какой кроссовер в Украине самый экономичный: эксперимент

Сейчас в Украине Opel Grandland доступен в исполнении с двигателями внутреннего сгорания. Появление полностью электрических версий ожидается осенью этого года. Их стоимость будет объявлена ближе к моменту запуска.