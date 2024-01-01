Сколько будет стоить в Украине обновленный Opel Mokka

Обновленный кроссовер Opel Mokka вскоре появится в нашей стране по цене от 1 077 500 гривен: сформирована единственная пока что комплектация, определены цены, официальные дилеры готовы принимать предварительные заказы.

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Кроссовер Opel Mokka второго поколения первым начал фирменное лицо Opel Vizor: плоские фары и черная вставка между ними, контурная линия для визуального сочетания элементов, массивный передний бампер. После обновления Opel Mokka получил новый логотип-молнию Opel Blitz, фары и фонари, которые получили тройные полоски.

Версия Opel Mokka GS демонстрирует дополнительную оригинальность дизайна благодаря использованию черно-глянцевых декоративных элементов вместо хромированных: отделка окон, накладки на колесных арках и тому подобное. Эти элементы идеально дополняют образ автомобиля с двухцветной покраской кузова, что уже включено в перечень комплектации GS.

Внутри кроссовер получит два 10-дюймовых дисплея уже в стандартной комплектации: один выступает основой кластера панели приборов для водителя, а другой является центральным элементом управления мультимедийной системой. Кроме того, автомобиль получил новый руль, выполненный в стиле "компас Opel", и новую центральную консоль серебристой окраски с уменьшенным количеством кнопок.



Кроссовер Opel Mokka на украинском рынке будет доступен с хорошо известной и надежной парой – бензиновым двигателем 1.2 PureTech 130 л.с. и современной автоматической трансмиссией. АКПП-8 и в комплектации GS.

В комплектации GS за безопасность и помощь водителю выступают: ABS и ESP, круиз-контроль с ограничителем скорости, ассистент удержания полосы движения, система распознавания дорожных знаков, система предупреждения о возможном столкновении с функцией экстренного торможения в городском цикле, система распознавания усталости водителя, фронтальные и передние боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности для передних и задних пассажиров.

О комфорте в пользовании автомобилем позаботятся электрический усилитель руля, климат-контроль, электрические стеклоподъемники передних и задних окон, подогрев передних сидений, подогрев руля, панорамная камера заднего обзора, задние датчики парковки, безрамочное зеркало заднего обзора в салоне с возможностью самозатемнения, датчик света и дождя.

У компактного Opel также комбинированная отделка салона из ткани и элементов эко-кожи, многофункциональный руль с кнопками, цифровой 10-дюймовый дисплей панели приборов, мультимедийная система с сенсорным 10-дюймовым дисплеем, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, фары Eco LED, адаптивный дальний свет, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, двухцветная покраска кузова с контрастной черной крышей и тому подобное.

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Стоимость Opel Mokka с турбобензиновым 1.2 PureTech 130 л.с. в паре с АКПП-8 в комплектации GS – от 1 077 500 гривен

В качестве опций для Opel Mokka предлагаются: пакет "Безопасность +", отделка сидений замшей TRAMONTANE с электроприводом поддержки поясницы и функцией массажа на сиденье водителя, 18-дюймовые колесные диски и тому подобное.