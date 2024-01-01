Скільки коштуватиме в Україні оновлений Opel Mokka

Оновлений кросовер Opel Mokka незабаром з’явиться в нашій країні за ціною від 1 077 500 гривень: сформована єдина поки що комплектація, визначено ціни, офіційні дилери готові приймати попередні замовлення.

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Кросовер Opel Mokka другого покоління першим започаткував фірмове обличчя Opel Vizor: пласкі фари та чорна вставка між ними, контурна лінія для візуального поєднання елементів, масивний передній бампер. Після оновлення Opel Mokka отримав новий логотип-блискавку Opel Blitz, фари та ліхтарі, які отримали потрійні смужки.

Версія Opel Mokka GS демонструє додаткову оригінальність дизайну завдяки використанню чорно-глянцевих декоративних елементів замість хромованих: оздоблення вікон, накладки на колісних арках тощо. Ці елементи ідеально доповнюють образ автомобіля з двокольоровим фарбуванням кузова, що вже включено в перелік комплектації GS.

Всередині кросовер отримає два 10-дюймових дисплеї уже в стандартній комплектації: один виступає основою кластера панелі приладів для водія, а інший є центральним елементом керування мультимедійною системою. Крім того, автомобіль отримав нове кермо, виконане у стилі «компас Opel», та нову центральну консоль сріблястого забарвлення зі зменшеною кількістю кнопок.



Кросовер Opel Mokka на українському ринку буде доступний з добре відомою та надійною парою – бензиновим двигуном 1.2 PureTech 130 к.с. і сучасною автоматичною трансмісією. АКПП-8 та у комплектації GS.

В комплектації GS за безпеку та допомогу водію виступають: ABS та ESP, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, асистент утримання смуги руху, система розпізнавання дорожніх знаків, система попередження про можливе зіткнення з функцією екстреного гальмування у міському циклі, система розпізнавання втоми водія, фронтальні та передні бокові подушки безпеки, бокові шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів.

Про комфорт в користуванні автомобілем подбають електричний підсилювач керма, клімат-контроль, електричні склопідіймачі передніх та задніх вікон, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, панорамна камера заднього огляду, задні датчики паркування, безрамкове дзеркало заднього огляду в салоні з можливістю самозатемнення, датчик світла та дощу.

У компактного Opel також комбіноване оздоблення салону з тканини та елементів еко-шкіри, багатофункціональне кермо з кнопками, цифровий 10-дюймовий дисплей панелі приладів, мультимедійна система з сенсорним 10-дюймовим дисплеєм, підтримка Android Auto та Apple CarPlay, фари Eco LED, адаптивне дальнє світло, 17-дюймові легкосплавні колісні диски, двокольорове фарбування кузова з контрастним чорним дахом тощо.

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Вартість Opel Mokka з турбобензиновим 1.2 PureTech 130 к.с. в парі з АКПП-8 в комплектації GS – від 1 077 500 гривень

У якості опцій для Opel Mokka пропонуються: пакет «Безпека +», оздоблення сидінь замшею TRAMONTANE з електроприводом підтримки попереку та функцією масажу на сидінні водія, 18-дюймові колісні диски тощо.