Opel впроваджує нові гібридні силові агрегати: що вони можуть

Opel представив нову технологію з 48-вольтовою гібридною технологією Opel Hybrid 48V, яка вже доступна на європейському ринку. В Україні новинки з даною установкою з’являться в 2025 році.

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Гібридний силовий агрегат дозволяє зменшити споживання палива та викиди CO 2 до 18% (для моделі Opel Corsa) у порівняно з аналогічним автомобілем, що оснащений звичайним двигуном внутрішнього згоряння.

Під час повсякденних міських поїздок або під час руху швидкісними заміськими дорогами, бензиновий двигун і електромотор можуть працювати разом або окремо один від одного залежно від актуальної ситуації.

Опрацьовані сценарії, які можуть виникати в реальному житті автовласника. Наприклад, щоб забезпечити оптимальну роботу каталітичного нейтралізатора та підсилювача гальм, під час запуску автомобілів з гібридним силовим агрегатом Opel Hybrid 48V завжди вмикається бензиновий двигун – він прогріває каталізатор та створює вакуум в системі підсилювача гальм.

Під час рушання з місця та динамічного прискорення, електромотор підтримує бензиновий двигун. Завдяки тому, що електромотор видає додатковий крутний момент, досягається гарна динаміка та жвавість автомобіля у поєднанні з невисоким рівнем викидів СО 2 і контрольованим споживанням пального.

Нарешті, на низьких швидкостях електромотор дозволяє автомобілю рухатись у повністю електричному режимі – так можна подорожувати на відстань до одного кілометра.



Автомобіль з гібридною силовою установкою Opel Hybrid 48V може автоматично перемикається на електромотор за наступних умов: коли достатній рівень заряду батареї гібридної системи, коли зовнішня температура та температура каталізатора є відповідними для роботи гібридної системи.

Якщо автомобіль з гібридною системою Opel Hybrid 48V сповільнюються, то в цьому випадку бензиновий двигун вимикається, а електромотор працює у якості генератора для підзарядки 48-вольтової батареї гібридної системи.

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Водії автомобілів з гібридним силовим агрегатом Opel Hybrid 48V можуть обирати поміж трьох режимів водіння: режим Eco – для досягнення максимальної ефективності; режим Normal – для щоденного водіння з оптимальною комбінацією ефективності та потужності; режим Sport – для максимальної динаміки та задоволення від водіння. У спортивному режимі руху бензиновий двигун працює завжди.

До складу гібридної системи входять: