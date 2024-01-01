Opel впроваджує нові гібридні силові агрегати: що вони можуть

ФОТО: Stellantis Ukraine|
Інформація пр режими руху виводиться на дисплей
Opel представив нову технологію з 48-вольтовою гібридною технологією Opel Hybrid 48V, яка вже доступна на європейському ринку. В Україні новинки з даною установкою з’являться в 2025 році.
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Гібридний силовий агрегат дозволяє зменшити споживання палива та викиди CO2 до 18% (для моделі Opel Corsa) у порівняно з аналогічним автомобілем, що оснащений звичайним двигуном внутрішнього згоряння.
Під час повсякденних міських поїздок або під час руху швидкісними заміськими дорогами, бензиновий двигун і електромотор можуть працювати разом або окремо один від одного залежно від актуальної ситуації.
Опрацьовані сценарії, які можуть виникати в реальному житті автовласника. Наприклад, щоб забезпечити оптимальну роботу каталітичного нейтралізатора та підсилювача гальм, під час запуску автомобілів з гібридним силовим агрегатом Opel Hybrid 48V завжди вмикається бензиновий двигун – він прогріває каталізатор та створює вакуум в системі підсилювача гальм.
Під час рушання з місця та динамічного прискорення, електромотор підтримує бензиновий двигун. Завдяки тому, що електромотор видає додатковий крутний момент, досягається гарна динаміка та жвавість автомобіля у поєднанні з невисоким рівнем викидів СО2 і контрольованим споживанням пального.
Нарешті, на низьких швидкостях електромотор дозволяє автомобілю рухатись у повністю електричному режимі – так можна подорожувати на відстань до одного кілометра.
Автомобіль з гібридною силовою установкою Opel Hybrid 48V може автоматично перемикається на електромотор за наступних умов: коли достатній рівень заряду батареї гібридної системи, коли зовнішня температура та температура каталізатора є відповідними для роботи гібридної системи.
Якщо автомобіль з гібридною системою Opel Hybrid 48V сповільнюються, то в цьому випадку бензиновий двигун вимикається, а електромотор працює у якості генератора для підзарядки 48-вольтової батареї гібридної системи.
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Водії автомобілів з гібридним силовим агрегатом Opel Hybrid 48V можуть обирати поміж трьох режимів водіння: режим Eco – для досягнення максимальної ефективності; режим Normal – для щоденного водіння з оптимальною комбінацією ефективності та потужності; режим Sport – для максимальної динаміки та задоволення від водіння. У спортивному режимі руху бензиновий двигун працює завжди.
До складу гібридної системи входять:
- Бензиновий трициліндровий 1,2-літровий турбодвигунів нового покоління, що був спеціально розроблений для гібридних систем та відповідності екологічному стандарту Euro 6e. Для досягнення оптимальної ефективності, новий двигун працює за циклом Міллера (особливий термодинамічний цикл). Також підвищення ефективності забезпечують турбонагнітач зі змінною геометрією, що покращує подачу повітря навіть на низьких обертах, та система змін фаз газорозподілу.
- Нова електрифікована 6-ступенева роботизована трансмісія з подвійним зчепленням, яка була розроблена спеціально для гібридних систем. Завдяки конструкції з подвійним зчепленням, перемикання передач можливе майже без переривання крутного моменту, що позитивно вливає на динаміку прискорення та покращення комфорт під час водіння. Всередині коробки передач розміщено електромотор та перетворювач постійного струму для його живлення, завдяки чому вдалось максимально оптимізувати розмір і вагу трансмісії.
- Синхронний електромотор з постійними магнітами, що інтегрований у коробку передач. Електромотор видає пікову потужність 21 кВт (28 к.с.) та розвиває максимальний крутний момент 55 Нм, який доступний майже миттєво при натисканні педалі акселератора.
- Стартер з ремінним приводом, що також працює від мережі живлення з напругою 48 вольтів. Стартер у поєднанні з електромотором запускають бензиновий двигун зі стану холодного старту; також цей стартер використовується для швидких та плавних перезапусків бензинового двигуна під час руху в гібридному режимі.
- Літій-іонний акумулятор з робочою напругою 48 вольтів та з корисною ємністю 432 Ват-годин (номінальна ємність 890 Вт-годин). Акумулятор гібридної системи заряджається завдяки рекуперації або під час роботи бензинового двигуна. Зазвичай акумулятор гібридної системи встановлений під переднім лівим сидінням (на моделі Opel Grandland Hybrid акумулятор встановлений в нижній частині кузова), завдяки чому забезпечується оптимальний розподіл ваги та вдається зберегти незмінним весь корисний об’єм багажного відсіку.
- Дві окремі електромережі, що спільно працюють в одному автомобілі. По-перше, це електрична мережа низької напруги 12 вольтів, що живить звичайне обладнання – електричні склопідіймачі, інформаційно-розважальна система, підігрів сидінь тощо. По-друге, це електрична мережа з напругою 48 вольтів, що використовується для живлення гібридної системи. Також варто відзначити перетворювач постійного струму для передачі електроенергії між двома мережами.