Opel внедряет новые гибридные силовые агрегаты: что они могут

ФОТО: Стеллантис Украина|
Информация о режимах движения выводится на дисплей
Opel представил новую технологию с 48-вольтовой гибридной технологией Opel Hybrid 48V, которая уже доступна на европейском рынке. В Украине новинки с данной установкой появятся в 2025 году.
Также интересно Opel готовит обновленный Mokka 2025 года
Гибридный силовой агрегат позволяет уменьшить потребление топлива и выбросы CO2 до 18% (для модели Opel Corsa) по сравнению с аналогичным автомобилем, оснащенным обычным двигателем внутреннего сгорания.
Во время повседневных городских поездок или при движении по скоростным загородным дорогам, бензиновый двигатель и электромотор могут работать вместе или отдельно друг от друга в зависимости от актуальной ситуации.
Проработаны сценарии, которые могут возникать в реальной жизни автовладельца. Например, чтобы обеспечить оптимальную работу каталитического нейтрализатора и усилителя тормозов, при запуске автомобилей с гибридным силовым агрегатом Opel Hybrid 48V всегда включается бензиновый двигатель – он прогревает катализатор и создает вакуум в системе усилителя тормозов.
Во время трогания с места и динамического ускорения, электромотор поддерживает бензиновый двигатель. Благодаря тому, что электромотор выдает дополнительный крутящий момент, достигается хорошая динамика и живость автомобиля в сочетании с невысоким уровнем выбросов СО2 и контролируемым потреблением горючего.
Наконец, на низких скоростях электромотор позволяет автомобилю двигаться в полностью электрическом режиме – так можно путешествовать на расстояние до одного километра.
Автомобиль с гибридной силовой установкой Opel Hybrid 48V может автоматически переключается на электромотор при следующих условиях: когда достаточный уровень заряда батареи гибридной системы, когда внешняя температура и температура катализатора являются подходящими для работы гибридной системы.
Если автомобиль с гибридной системой Opel Hybrid 48V замедляются, то в этом случае бензиновый двигатель выключается, а электромотор работает в качестве генератора для подзарядки 48-вольтовой батареи гибридной системы.
Также интересно какие гибридные авто были самые популярные в июле
Водители автомобилей с гибридным силовым агрегатом Opel Hybrid 48V могут выбирать между трех режимов вождения: режим Eco – для достижения максимальной эффективности; режим Normal – для ежедневного вождения с оптимальной комбинацией эффективности и мощности; режим Sport – для максимальной динамики и удовольствия от вождения. В спортивном режиме движения бензиновый двигатель работает всегда.
В состав гибридной системы входят:
- Бензиновый трехцилиндровый 1,2-литровый турбодвигатель нового поколения, который был специально разработан для гибридных систем и соответствия экологическому стандарту Euro 6e. Для достижения оптимальной эффективности, новый двигатель работает по циклу Миллера (особый термодинамический цикл). Также повышение эффективности обеспечивают турбонагнетатель с изменяемой геометрией, что улучшает подачу воздуха даже на низких оборотах, и система изменений фаз газораспределения.
- Новая электрифицированная 6-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением, которая была разработана специально для гибридных систем. Благодаря конструкции с двойным сцеплением, переключение передач возможно почти без прерывания крутящего момента, что положительно влияет на динамику ускорения и улучшение комфорт во время вождения. Внутри коробки передач размещен электромотор и преобразователь постоянного тока для его питания, благодаря чему удалось максимально оптимизировать размер и вес трансмиссии.
- Синхронный электромотор с постоянными магнитами, интегрированный в коробку передач. Электромотор выдает пиковую мощность 21 кВт (28 л.с.) и развивает максимальный крутящий момент 55 Нм, который доступен почти мгновенно при нажатии педали акселератора.
- Стартер с ременным приводом, что также работает от сети питания с напряжением 48 вольт. Стартер в сочетании с электромотором запускают бензиновый двигатель из состояния холодного старта; также этот стартер используется для быстрых и плавных перезапусков бензинового двигателя во время движения в гибридном режиме.
- Литий-ионный аккумулятор с рабочим напряжением 48 вольт и с полезной емкостью 432 Ватт-часов (номинальная емкость 890 Вт-часов). Аккумулятор гибридной системы заряжается благодаря рекуперации или во время работы бензинового двигателя. Обычно аккумулятор гибридной системы установлен под передним левым сиденьем (на модели Opel Grandland Hybrid аккумулятор установлен в нижней части кузова), благодаря чему обеспечивается оптимальное распределение веса и удается сохранить неизменным весь полезный объем багажного отсека.
- Две отдельные электросети, совместно работающие в одном автомобиле. Во-первых, это электрическая сеть низкого напряжения 12 вольт, питающая обычное оборудование – электрические стеклоподъемники, информационно-развлекательная система, подогрев сидений и тому подобное. Во-вторых, это электрическая сеть с напряжением 48 вольт, что используется для питания гибридной системы. Также стоит отметить преобразователь постоянного тока для передачи электроэнергии между двумя сетями.