Opel внедряет новые гибридные силовые агрегаты: что они могут

Opel представил новую технологию с 48-вольтовой гибридной технологией Opel Hybrid 48V, которая уже доступна на европейском рынке. В Украине новинки с данной установкой появятся в 2025 году.

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Гибридный силовой агрегат позволяет уменьшить потребление топлива и выбросы CO 2 до 18% (для модели Opel Corsa) по сравнению с аналогичным автомобилем, оснащенным обычным двигателем внутреннего сгорания.

Во время повседневных городских поездок или при движении по скоростным загородным дорогам, бензиновый двигатель и электромотор могут работать вместе или отдельно друг от друга в зависимости от актуальной ситуации.

Проработаны сценарии, которые могут возникать в реальной жизни автовладельца. Например, чтобы обеспечить оптимальную работу каталитического нейтрализатора и усилителя тормозов, при запуске автомобилей с гибридным силовым агрегатом Opel Hybrid 48V всегда включается бензиновый двигатель – он прогревает катализатор и создает вакуум в системе усилителя тормозов.

Во время трогания с места и динамического ускорения, электромотор поддерживает бензиновый двигатель. Благодаря тому, что электромотор выдает дополнительный крутящий момент, достигается хорошая динамика и живость автомобиля в сочетании с невысоким уровнем выбросов СО 2 и контролируемым потреблением горючего.

Наконец, на низких скоростях электромотор позволяет автомобилю двигаться в полностью электрическом режиме – так можно путешествовать на расстояние до одного километра.



Автомобиль с гибридной силовой установкой Opel Hybrid 48V может автоматически переключается на электромотор при следующих условиях: когда достаточный уровень заряда батареи гибридной системы, когда внешняя температура и температура катализатора являются подходящими для работы гибридной системы.

Если автомобиль с гибридной системой Opel Hybrid 48V замедляются, то в этом случае бензиновый двигатель выключается, а электромотор работает в качестве генератора для подзарядки 48-вольтовой батареи гибридной системы.

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Водители автомобилей с гибридным силовым агрегатом Opel Hybrid 48V могут выбирать между трех режимов вождения: режим Eco – для достижения максимальной эффективности; режим Normal – для ежедневного вождения с оптимальной комбинацией эффективности и мощности; режим Sport – для максимальной динамики и удовольствия от вождения. В спортивном режиме движения бензиновый двигатель работает всегда.

В состав гибридной системы входят: