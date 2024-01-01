Opel готовит обновленный Mokka 2025 года

Шпионские снимки шпионские снимки Carscoops указывают на то, что текущий язык дизайна Opel Mokka останется неизменным – ее лишь не существенно модернизируют, благодаря новому стилю воздухозаборников в нижней части бампера и более заметного сплиттера.

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Светодиодная графика фар и задних фонарей получила новые горизонтальные прорези, сохраняя похожую световую подпись, являющуюся частью темы дизайна "Opel Compass". Кроме этого, камуфляжем покрыли логотип бренда и надпись Mokka, поэтому, можно ожидать, что они будут выполнены в новом стиле.

В салоне основное изменение будет касаться руля: Mokka получит обновленный руль с плоским дном, что имеют Frontera и Grandland. Кроссовер сохранит опцию мягкого гибрида и электрический вариант. В то же время будут ли доступны покупателям версии исключительно с ДВС пока неизвестно.

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Инженеры Opel также могут изменить настройки подвески субкомпактного кроссовера. Ожидается, что обновленный Opel Mokka дебютирует в Европе в начале следующего года.