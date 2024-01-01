Opel Combo после рестайлинга получил электрическую версию: сколько она стоит в Украине

Официальные дилеры Opel начали принимать заказы на обновленный минивэн Combo ценой от 936 300 гривен. Этот минивэн стал более выразительным снаружи и более удобным внутри.

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Обновленный Opel Combo получил фирменную переднюю часть Opel Vizor: плоские фары объединены сплошной черной вставкой, логотип-молния Opel Blitz в самом центре композиции, новый передний бампер с четко очерченной решеткой радиатора, матричные LED-фары.

Отныне все версии Opel Combo в Украине получают цифровую панель приборов и увеличенный 10-дюймовый центральный сенсорный дисплей с поддержкой беспроводного подключения к Android Auto и Apple CarPlay.

Opel Combo предлагает два типа кузова: стандартный кузов L1 (длина 4,41 м) и увеличенный L2 (длина 4,76 м). Соответственно, в них может быть традиционный 5-местный или 7-местный салон – с двумя дополнительными сиденьями третьего ряда, которые могут сдвигаться вперед-назад.

Покупателям доступны на выбор два варианта двигателей/трансмиссий: турбодизель 1.5 BlueHDi 100 S&S (100 л.с. и 250 Нм) в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач, или более мощный турбодизель 1.5 BlueHDi 130 S&S (130 л.с. и 300 Нм) в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Клиенты также могут выбирать между двумя комплектациями автомобиля.

Начальным вариантом выступает Opel Combo в комплектации Edition: электронная система стабилизации, круиз-контроль с ограничителем скорости, фронтальные подушки безопасности, штатная защита двигателя, электрический усилитель руля, кондиционер, электрические стекло-подъемники, мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровая панель приборов, галогеновые фары с функцией автоматического включения и т.д.

Автомобиль Opel Combo в комплектации Edition+ добавляет следующее: светодиодные матричные фары, ассистент дальнего света, боковые подушки безопасности переднего ряда, камера заднего обзора, задние датчики парковки, сидение водителя повышенного комфорта с подлокотником и поясничной поддержкой, сидение переднего пассажира повышенного комфорта с подлокотником и откидной спинкой, цветная 10-дюймовая панель приборов и т.д.

Стоимость автомобиля Opel Combo следующая (в зависимости от кузова, двигателя, комплектации):

L1 Edition 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 – от 936 300 гривен;

L2 Edition 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 – от 985 600 гривен;

L1 в Edition+ 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 – от 1 013 400 гривен;

L2 в Edition+ 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 – от 1 066 300 гривен;

L1 в Edition+ 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 – от 1 186 100 гривен;

L2 в Edition+ 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 – от 1 247 500 гривен.

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Также украинским покупателям доступен электромобиль Opel Combo Electric с электромотором мощностью 100 кВт или 136 л.с. с крутящим моментом 270 Нм и новым увеличенным аккумулятором емкостью 54 кВт*ч. Благодаря этому запас хода удалось увеличить до 330 км (в зависимости от условий движения и стиля вождения водителя). Новый Opel Combo Electric предлагается в Украине исключительно в максимальной версии: комплектация Edition+ и с увеличенным кузовом L2.