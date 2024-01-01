Opel Combo після рестайлінгу отримав електричну версію: скільки вона коштує в Україні

Офіційні дилери Opel почали приймати замовлення на оновлений мінівен Combo ціною від 936 300 гривень. Цей мінівен став більш виразним ззовні та більш зручним всередині.

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Оновлений Opel Combo отримав фірмову передню частину Opel Vizor: пласкі фари поєднані суцільною чорною вставкою, логотип-блискавка Opel Blitz в самому центрі композиції, новий передній бампер з чітко окресленою решіткою радіатора, матричні LED-фари.

Відтепер усі версії Opel Combo в Україні отримують цифрову панель приладів та збільшений 10-дюймовий центральний сенсорний дисплей з підтримкою бездротового підключення до Android Auto та Apple CarPlay.

Opel Combo пропонує два типи кузова: стандартний кузов L1 (довжина 4,41 м) та збільшений L2 (довжина 4,76 м). Відповідно, в них може бути традиційний 5-місний чи 7-місний салон – з двома додатковими сидіннями третього ряду, що можуть зсуватись вперед-назад.

Покупцям доступні на вибір два варіанти двигунів/трансмісій: турбодизель 1.5 BlueHDi 100 S&S (100 к.с. та 250 Нм) у парі з 6-ступеневою механічною коробкою перемикання передач, або більш потужний турбодизель 1.5 BlueHDi 130 S&S (130 к.с. та 300 Нм) у парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою перемикання передач.

Клієнти також можуть обирати між двома комплектаціями автомобіля.

Початковим варіантом виступає Opel Combo у комплектації Edition: електронна система стабілізації, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, фронтальний подушки безпеки, штатний захист двигуна, електричний підсилювач керма, кондиціонер, електричні скло-підіймачі, мультимедійна система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, цифрова панель приладів, галогенові фари з функцією автоматичного вмикання тощо.

Автомобіль Opel Combo у комплектації Edition+ додає наступне: світлодіодні матричні фари, асистент дальнього світла, бокові подушки безпеки переднього ряду, камера заднього огляду, задні датчики паркування, сидіння водія підвищеного комфорту з підлокітником та поперековою підтримкою, сидіння переднього пасажира підвищеного комфорту з підлокітником та відкидною спинкою, кольорова 10-дюймова панель приладів тощо.

Вартість автомобіля Opel Combo наступна (в залежності від кузова, двигуна, комплектації):

L1 Edition 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 – від 936 300 гривень;

L2 Edition 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 – від 985 600 гривень;

L1 в Edition+ 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 – від 1 013 400 гривень;

L2 в Edition+ 1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 – від 1 066 300 гривень;

L1 в Edition+ 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 – від 1 186 100 гривень;

L2 в Edition+ 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 – від 1 247 500 гривень.

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Також українським покупцям доступний електромобіль Opel Combo Electric з електромотором потужністю 100 кВт або 136 к.с. з крутним моментом 270 Нм та новим збільшеним акумулятором ємністю 54 кВт*год. Завдяки цьому запас ходу вдалось збільшити до 330 км (в залежності від умов руху та стилю керування водія). Новий Opel Combo Electric пропонується в Україну виключно у максимальній версії: комплектація Edition+ та зі збільшеним кузовом L2.