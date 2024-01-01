Opel готує оновлений Mokka 2025

Шпигунські знімки Carscoops вказують на те, що поточна мова дизайну Opel Mokka залишиться незмінною – її лише не суттєво модернізують, завдяки новому стилю повітрозабірників в нижній частині бампера та більш помітного сплітера.

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Світлодіодна графіка фар і задніх ліхтарів отримала нові горизонтальні прорізи, зберігаючи схожий світловий підпис, що є частиною теми дизайну «Opel Compass». Окрім цього, камуфляжем покрили логотип бренду та надпис Mokka, тому, можна очікувати, що вони будуть виконані у новому стилі.

В салоні основна зміна стосуватиметься керма: Mokka отримає оновлене кермо з плоским дном, що мають Frontera та Grandland. Кросовер збереже опцію м’якого гібрида та електричний варіант. Водночас чи будуть доступні покупцям версії виключно з ДВЗ наразі невідомо.

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Інженери Opel також можуть змінити налаштування підвіски субкомпактного кросовера. Очікується, що оновлений Opel Mokka дебютує в Європі на початку наступного року.