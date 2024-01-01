Електричний Opel Grandland отримав повний привід й потужність в 325 "коней"

Дизайн повністю електричної моделі майже повністю ідентичний версії з двигуном внутрішнього згорання, за винятком інакших 20-дюймових аеродинамічних колісних дисків та підсвіченої емблеми Opel Blitz. Кросовер використовує ту ж конфігурацію на базі платформи STLA Medium, яку мають Peugeot e-3008 та більшому e-5008.

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Батарея, ємність якої становить 73 кВт-год, забезпечує запас ходу до 501 кілометра за циклом WLTP. Її можна зарядити від 20 до 80 відсотків менш ніж за 30 хвилин. Система повного приводу включає передній мотор на 157 кВт (213 к.с.) та додатковий на задній осі на 82 кВт (112 к.с.). Вони забезпечують загальну потужність в 325 к.с. й 509 Нм крутного моменту.

Водіям також будуть доступні 4 режими руху: “Normal”, “4WD”, “Sport” та “Eco”. Перший режим призначений для оптимізації щоденної ефективності, тому перевага надається передньому електромотору, а потужність обмежена на 230 кВт (313 к.с.) й 450 Нм крутного моменту. Однак, за потреби, задній мотор також активується.

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В режимі “4WD” потужність розподіляється рівномірно між усіма колесами для забезпечення високого рівня зчеплення, а у конфігурації “Sport” розподіл відбувається у співвідношенні 60:40 між передньою і задніми осями. Економічний режим обмежує потужність до 157 кВт (213 к.с.) й 343 Нм крутного моменту, використовуючи лише передній електромотор. Задня вісь тимчасово може вмикатись для короткочасного прискорення в режимі “kick-down”.

Opel каже, що новий Grandland Electric AWD має розгін від 0 до 100 км/год всього за 6,1 секунди. Крім того, новинка також отримала особливі амортизатори з технологією частотно-селективного демпфування, що входять в стандартний перелік оснащення. Вони забезпечують кращу плавність ходу та задоволення від комфорту.

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Наразі в Україні Opel Grandland доступний у виконанні з двигунами внутрішнього згорання. Поява повністю електричних версій очікується восени цього року. Їх вартість буде оголошена ближче до моменту запуску.