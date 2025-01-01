Як виглядає найшвидший автомобіль Opel під назвою Mokka GSE: фото

Новий Opel Mokka GSE натхнений ралійною спадщиною бренду та започатковує оновлений суббренд Opel GSE з більш виразним стилем та покращеною продуктивністю. Новий електромобіль має пікову потужність у 207 кВт (280 к.с.) й 345 Нм крутного моменту від електромотора на передній осі.

Читайте також: Електричний Opel Grandland отримав повний привід й потужність в 325 "коней"

Кросовер може розігнатися до 100 км/год лише за 5,9 секунди й має максимальну швидкість на рівні 200 км/год. Це робить Mokka GSE швидшим за потужніший, але важчий Grandland Electric AWD. Окрім збільшення продуктивності, кросовер отримав занижену на 10 мм підвіску з подвійними гідравлічними амортизаторами.

Також інженери переналаштували рульове керування гальма. Mokka GSE використовує той самий літій-іонний акумулятор ємністю 54 кВт-год, що й звичайна Mokka Electric. Однак, через покращення продуктивності та додаткове обладнання, запас ходу за циклом WLTP, як очікується, буде меншим, ніж 406 км стандартної моделі.

Також цікаво: Які офіційні електромобілі доступні в Україні: повний перелік та ціни

Вага нового Mokka GSE становить 1600 кг, а впізнати новинку можна за агресивним стилем з бамперами з чорними вставками й повітрозабірниками, 20-дюймовими колісними дисками з аеродинамічним дизайном та жовтими гальмівними супортами.

Салон отримав унікальні передні сидіння оздоблені алькантарою та вираженою бічною підтримкою, що доповнюється аналогічно обробленими дверними вставками, нове кермо, алюмінієві педалі та біло-жовті акценти. Два 10-дюймові екрани тепер мають нову графіку.

Також цікаво: Новий німецький кросовер Opel Grandland почав продаватись в Україні: яка ціна

Наостанок, водії Opel Mokka GSE можуть обирати один з трьох різних режимів водіння, кожен з яких має свої особливості. У режимі “Sport” усе налаштовано на максимальну продуктивність.

У режимі “Normal” електричний кросовер може набирати максимум 180 км/год для оптимальної ефективності щоденних поїздок, тоді як в режимі “Eco” усі налаштування обрані так, щоб досягнути максимальної ефективності для довгої подорожі. Деталі щодо запуску на ринок та ціни Opel Mokka GSE в Європі будуть оголошені найближчими місяцями.