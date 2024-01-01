Как выглядят самые богатые гаражи мира: фото, видео

Autocar рассказал об архитекторе Джонатане Кларке, который создает почти идеальные гаражи мечты. Одно из подразделений его компании Garage Deluxe Architects специализируется именно на проектировании и строительстве таких объектов.

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Сейчас автомобили активно дорожают, поэтому, очевидно, их коллекционеров становится все больше. В собственном интервью архитектор поделился, что сейчас восемь человек наняли услуги его фирмы, чтобы создать идеальное пространство для хранения автомобилей.

Цель Кларка и людей, которые его нанимают, выходит за рамки простого гаража для хранения транспортных средств. Эти коллекционеры ищут особое пространство, где они смогут наслаждаться своими особыми автомобилями.

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“Конечно, в создании большого гаража дома нет ничего нового. Однако, вместо того, чтобы просто рассматривать его как место для хранения, вы можете создать совершенно уникальное и роскошное помещение, где можно отдохнуть и не спешить, чтобы оценить свои любимые автомобили. Вы можете развлекать друзей, семью и коллег в этом пространстве с удобной гостиной, с которой открывается великолепный вид на автомобили, выставлены в пространстве, похожем на галерею. Можно включить такие элементы, как большой киноэкран, бар, столовая и вид на близлежащий бассейн” – сказал Кларк.

Интересно, что он также отметил, что большинство его клиентов имеют настолько впечатляющие коллекции, что обычно желают остаться анонимными. Так же месторасположение собственных гаражей с коллекциями также держатся в секрете, чтобы избежать любых рисков с потенциальными похищениями.

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Однако, на официальном сайте и в социальных сетях Garage Deluxe Architects можно увидеть эти шедевральные проекты. Один из самых впечатляющих называется “Batcave”, ведь был вдохновлен одноименной локацией из серии фильмов “Бэтмен”.

Этот подвальный гараж-бункер расположен на территории загородного дома и предлагает место для 15 суперкаров с отдельной зоной для развлечений и отдыха. К нему можно спуститься через впечатляющий автомобильный лифт, расположенный перед общей стеклянной стеной, которая выходит на бассейн.