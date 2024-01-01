Як виглядають найбагатші гаражі світу: фото, відео

Autocar розповів про архітектора Джонатана Кларка, що створює майже ідеальні гаражі мрії. Один з підрозділів його компанії Garage Deluxe Architects спеціалізується саме на проєктуванні та будівництві таких об’єктів.

Читайте також: Названо найдорожчі авто у світі

Наразі автомобілі активно дорожчають, тому, очевидно, їх колекціонерів стає все більше. У власному інтерв’ю архітектор поділився, що наразі вісім осіб найняли послуги його фірми, аби створити ідеальний простір для зберігання автівок.

Мета Кларка та людей, які його наймають, виходить за рамки простого гаражу для зберігання транспортних засобів. Ці колекціонери шукають особливий простір, де вони зможуть насолоджуватися своїми особливими автомобілями.

Корисно: Які вживані авто варто купувати у 2025 році

“Звичайно, у створенні великого гаража вдома немає нічого нового. Однак, замість того, щоб просто розглядати його як місце для зберігання, ви можете створити абсолютно унікальне та розкішне приміщення, де можна відпочити та не поспішати, щоб оцінити свої улюблені автомобілі. Ви можете розважати друзів, родину та колег у цьому просторі зі зручною вітальнею, з якої відкривається чудовий видів на автомобілі, виставлені в просторі, схожому на галерею. Можна включити такі елементи, як великий кіноекран, бар, їдальня та вид на прилеглий басейн” – сказав Кларк.

Цікаво, що він також зазначив, що більшість його клієнтів мають настільки вражаючі колекції, що зазвичай бажають залишитись анонімними. Так само місцерозташування власних гаражів з колекціями також тримаються в секреті, щоб уникнути будь-яких ризиків з потенційними викраденнями.

Читайте також: Як виглядає найрозкішніший французський купе-кросовер

Однак, на офіційному сайті та у соціальних мережах Garage Deluxe Architects можна побачити ці шедевральні проєкти. Один з найбільш вражаючих називається “Batcave”, адже був натхненний одноіменною локацією з серії фільмів “Бетмен”.

Цей підвальний гараж-бункер розташований на території заміського будинку та пропонує місце для 15 суперкарів з окремою зоною для розваг і відпочинку. До нього можна спуститись через вражаючий автомобільний ліфт, розташований перед спільною скляною стіною, яка виходить на басейн.