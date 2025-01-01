Які вживані авто варто купувати у 2025 році

У цю підбірку увійшли моделі, які можна знайти у різних цінових діапазонах – від 5 до 25 тисяч доларів. Крім того, цей рейтинг також поділений за типами кузова – седани/універсали та кросовери.

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Варто розуміти, що ринок вживаних автівок в Україні досить насичений, тому серед сотень оголошень про продаж зустрічаються як європейські, так і американські або навіть корейські моделі.

Седани/універсали:

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat є одним з бестселерів на українському ринку. Покупцям з обмеженим бюджетом варто пошукати автівку шостого покоління, однак набагато кращим буде екземпляр в кузові B7. Адже він матиме менші проблеми з кузовом.

Volkswagen Passat B7

Проте, назвати його безпроблемним у цьому аспекті також не можна. Варіант у кузові седан з 2,0-літровим дизелем та автоматичною коробкою передач DSG дуже цінується серед покупців.

Volkswagen Passat NMS

Також на ринку можна знайти американський варіант моделі з індексом NMS. Обирати таке авто варто з 2,5-літровим атмосферним мотором в парі з автоматичною коробкою Aisin 09G, адже за потреби його легко можна оснастити ГБО 4-го покоління для подальшої економії. Вартість обслуговування у Volkswagen Passat точно не можна назвати малою, але й захмарною також.

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Renault Megane

Renault Megane III

Попри велику кількість відвертого хейту, Renault Megane була та, ймовірно, ще довго залишатиметься однією з найпопулярніших в нашій країні. Причини на це досить прості: надійний і економний дизель 1.5 dCi (K9K), стійкий до корозії кузов та високий рівень оснащення за відносно невелику ціну.

Renault Megane IV

До 10 тисяч доларів можна купити екземпляр 3-го покоління, а до 15 тисяч – 4-го. Покупці, що з якихось причин не хочуть купувати дизельне авто, можуть пошукати автівку з 1,6-літровим двигуном K4M. Він теж має непоганий ресурс, а от витрату палива можна назвати середньою. Слід врахувати, що більшість “меганів” доступні переважно з механічною КПП. Річ у тім, що роботизовані АКПП, якими оснащувалась автівка, не дуже подобаються українському покупцю.

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Tesla Model 3

Прихильникам електромобілів слід звернути увагу на надійний та перевірений варіант – Tesla Model 3. За 20 тисяч доларів можна знайти екземпляр як 2018, так і 2023 року випуску, оскільки цей електромобіль мав декілька версій, починаючи з базової Standard Plus з запасом ходу до 400 кілометрів, закінчуючи флагманським варіантом Long Range Dual Motor, що може подолати до 560 кілометрів.

Tesla Model 3 2018

Обирати цей автомобіль потрібно залежно від власних потреб, хоча варто пам’ятати про низький кліренс Model 3, що може стати проблемою на наших поганих дорогах, якщо ви плануєте подорожувати на електромобілі за містом.

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Toyota Camry/Mazda 6

Фанатам японського автопрому варто розглянути Toyota Camry та Mazda 6, що доступні майже за аналогічними цінами. Щоправда, більшість екземплярів цих двох моделей в Україні – “американки”. Наразі актуальною все ще залишається Toyota Camry в кузові XV50. Найоптимальніша комбінація двигуна та трансмісії – 2,5-літровий бензиновий агрегат (2AR-FE) в парі з шестиступеневим “автоматом” виробництва Aisin.

Toyota Camry XV50

Витрати пального вище середнього, проте, за потреби цей двигун легко оснащується ГБО. Фанати потужних авто можуть обрати 3,5-літровий V6 (2GR-FE). Водночас Mazda 6 варто обирати з 2,5-літровим атмосферним бензиновим мотором Skyactiv-G (PY-VPS) в парі з автоматичною КПП SkyActiv-Drive.

Mazda 6 2021

Через високу ступінь стиснення ці двигуни не оснащуються ГБО, але у цьому і немає потреби, оскільки агрегат відрізняється середніми витратами – близько 8 літрів в змішаному циклі. Однак, слід пам’ятати, що цей високотехнологічний агрегат потребує якісної моторної оливи та пального з високим октановим числом.

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Volvo

Останнім часом спостерігається пожвавлення попиту на різні моделі Volvo. Раніше українці вважали ці автомобілі ненадійними, дорогими та неліквідними. Проте наразі такі моделі як V50, V60, V70 мають активний попит. У випадку з V50 та V70 найпопулярніший варіант – 1.6 HDi на “механіці”, тоді як V60 можна обирати з будь-якою комбінацією мотора та трансмісії залежно від власних вподобань.

Audi A4

Audi A4 B8

Тим, хто шукає комфортне німецьке авто за прийнятний бюджет, цілком підійде рестайлінговий варіант Audi A4 B8, а для тих, хто хоче свіжішу автівку – Audi A4 B9. Ці автомобілі можна купувати з 2,0-літровим бензиновим двигуном TFSI, якщо не хочеться доплачувати за надійніші, але дорожчі дизельні версії з об’ємами 2,0 або 3,0 літри.

Audi A4 B9

Втім, цей агрегат не славиться витривалістю й має підвищену витрату пального та моторної оливи. Крім того, у нас продається багато автівок, що були імпортовані з США, тому слід детально перевіряти історію та минулі пошкодження автомобіля перед його покупкою. До слова, останній пункт актуальний не лише для A4, а й для інших авто, і є одним з ключових правил успішної покупки.

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Кросовери:

Toyota RAV4

В бюджеті до 25 тисяч доларів можна знайти рестайлінгові варіанти 4-го (XA40), або екземпляри 5-го (XA50) поколінь приблизно 2017-20 років виробництва. Купувати ці кросовери можна як у гібридному, якщо такий варіант вдасться знайти, так і у класичному виконанні з бензиновими агрегатами. Водночас 2,2-літровий дизель D-4D (2AD-FTV), що встановлювався на четверту генерацію кросовера, варто уникати.

Toyota RAV4 (XA40)

Річ у тім, що він має високу вартість обслуговування паливної апаратури. Серед бензинових варіантів найпопулярнішими є двигуни з об’ємами 2,0 та 2,5 літра. На модель четвертого покоління встановлювались мотори 3ZR-FE та 2AR-FE, тоді як його наступник вже пропонувався з більш сучасними M20A-FKS та A25FKS. Вони отримали репуатцію витривалих агрегатів й поєднувались як з “механікою”, так і класичним “автоматом” або варіатором.

Toyota RAV4 (XA50)

Обирати можна будь-який варіант, залежно від власних вподобань. До слова, Toyota RAV4 дуже цінується серед українських покупців й через це є однією з найдорожчих моделей у даному рейтингу. Це означає, що в подальшому після покупки даний кросовер можна легко досить вигідно продати.

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Nissan Rogue

Американського брата X-Trail наразі можна придбати за досить привабливою ціною в районі 15 тисяч доларів. Кросовер оснащувався атмосферним двигуном об’ємом 2.5 літра під назвою QR25DE, що поєднувався з варіатором CVT від Jatco.

Nissan Rogue 2017

Більшість людей в Україні не дуже люблять цей тип трансмісії через його низьку витривалість, однак при правильній експлуатації та регулярному обслуговуванні АКПП Rogue не створює особливих проблем. Крім того, 2,5-літровий двигун має високу витрату пального. Цей недолік усувається встановленням ГБО. Загалом, Nissan Rogue є непоганим варіантом для тих, хто шукає великий кросовер з гарним оснащенням за відносно невелику ціну.

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Renault Duster

Renault Duster є найпопулярнішою моделлю у своєму класі й стане непоганою альтернативою для тих, хто шукає невибагливе та міцне повнопривідне авто за невеликий бюджет. Переважна більшість “Дастерів” на нашому ринку оснащені дизелем K9K, що працює в парі з 6-ступеневою “механікою”. Це надійна й досить економічна комбінація.

Renault Duster 2-го покоління

Також зустрічаються варіанти з 1,6-літровим бензиновим атмосферним двигуном H4M. Він теж є досить надійним, хоча, звичайно, витрата пального буде дещо вищою, ніж в дизеля. Найбільше серед покупців цінуються повнопривідні версії кросовера, адже вони забезпечують чудову прохідність на пересіченій місцевості.

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Хоча передньопривідних варіантів на ринку також вдосталь. Вони підійдуть для людей, які планують експлуатувати автомобіль переважно у місті або на трасі. Звичайно, Renault Duster не є еталоном комфорту, проте цей кросовер відрізняється досить низькою вартістю обслуговування та стійким до корозії кузовом.

BMW X3 (F25)

Рестайлінгові X3 в кузові F25 з дизельним двигуном об’ємом 2.0 літра – чудові компактні кросовери. Мотор B47D20 забезпечує непогану динаміку й вирізняється зразковою надійністю та низькою витратою палива. Автоматична восьмиступенева КПП ZF також не створює особливих проблем.

BMW X3 (F25) 2017

Водночас система повного приводу xDrive надає впевненості на дорозі, а кузов X3 F25 має чудову стійкість до корозії. В бюджеті до $20 тисяч можна знайти автомобіль 2015-17 років, на який точно можна буде покластися.

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Mazda CX-5

Mazda CX-5 – майже ідеальний прикладом привабливого й гарно оснащеного кросовера. Як і у випадку з Mazda 6, обирати авто потрібно з 2,5-літровим “атмосферником” Skyactiv-G (PY-VPS) в парі з надійним 6-ступеневим “автоматом”.

Mazda CX-5 2019

Щоб цей силовий агрегат та трансмісія прослужили довго, варто дотримуватись простих правил, зазначених вище. CX-5 – відносно невеликий за габаритами автомобіль, проте він має досить просторий салон, широкий перелік оснащення різноманітними опціями та досить непогану шумоізоляцію в рамках класу.

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Honda CR-V IV (FL)/ Mitsubishi Outlander III (FL)

Ці японські кросовери можна обирати в будь-якій комбінації двигуна та трансмісії, адже усі вони зарекомендували себе як надійні та витривалі агрегати. Однак, серед дизельних варіантів CR-V найпопулярнішим на ринку є версія 2,2 літра (N22B), а серед бензинових – 2,4 літра (K24W).

Honda CR-V IV

Mitsubishi Outlander варто шукати з бензиновими двигунами об’ємом 2,4 (4B12) або 3,0 літра (6B31), або у гібридному виконанні. Перший агрегат поєднується з варіатором INVECS-III від Jatco, тоді як 3,0-літровий двигун працює в парі шестиступеневою АКПП від Aisin.

Mitsubishi Outlander III

Outlander не має складних технологічних рішень, тому його обслуговування просте та недороге. Водночас CR-V має привабливіший дизайн та дизельну версію. Саме тому кожен покупець може обирати серед цих двох конкурентів залежно від власних вподобань та потреб: комусь до вподоби простота й витривалість, тоді як іншим імпонує дизайн та можливість придбати екземпляр з дизелем.

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Volvo XC60

Volvo XC60 першого покоління – наразі дуже популярне в Україні. Модель має надійні дизельні двигуни об’ємом 2,0 (D4) й 2,4 (D5) літра. Серед бензинових варіантів варто обирати 2,5-літровий турбомотор T5, адже за потреби на нього легко можна встановити газобалонне обладнання.

Volvo XC60 2016

Більшість екземплярів на ринку пропонуються з надійними АКПП Aisin, які працюють досить плавно. Автівка має непогане оснащення, стійкий до корозії кузов та середню вартість обслуговування.

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Peugeot 3008

Модель другого покоління цілком реально знайти в бюджеті до $20 тисяч. Цей кросовер варто купувати виключно з дизельними двигунами 1,5 BlueHDi, 1,6 BlueHDi й 2,0 BlueHDi, адже усі вони відрізняються низькою витратою палива та поєднувались з автоматами Aisin.

Peugeot 3008 2020

Peugeot 3008 – майже ідеальне авто для тих, хто хоче мати стильне й економне авто з гарним оснащенням, з відносно недорогою вартістю обслуговування.