Какие подержанные авто стоит покупать в 2025 году

В эту подборку вошли модели, которые можно найти в разных ценовых диапазонах – от 5 до 25 тысяч долларов. Кроме того, этот рейтинг также разделен по типам кузова – седаны/универсалы и кроссоверы.

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Стоит понимать, что рынок подержанных автомобилей в Украине достаточно насыщенный, поэтому среди сотен объявлений о продаже встречаются как европейские, так и американские или даже корейские модели.

Седаны/универсалы:

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat является одним из бестселлеров на украинском рынке. Покупателям с ограниченным бюджетом стоит поискать машину шестого поколения, однако гораздо лучшим будет экземпляр в кузове B7. Ведь он будет иметь меньшие проблемы с кузовом.

Volkswagen Passat B7

Однако, назвать его беспроблемным в этом аспекте также нельзя. Вариант в кузове седан с 2,0-литровым дизелем и автоматической коробкой передач DSG очень ценится среди покупателей.

Volkswagen Passat NMS

Также на рынке можно найти американский вариант модели с индексом NMS. Выбирать такое авто стоит с 2,5-литровым атмосферным мотором в паре с автоматической коробкой Aisin 09G, ведь при необходимости его легко можно оснастить ГБО 4-го поколения для дальнейшей экономии. Стоимость обслуживания у Volkswagen Passat точно нельзя назвать малой, но и заоблачной также.

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Renault Megane

Renault Megane III

Несмотря на большое количество откровенного хейта, Renault Megane была и, вероятно, еще долго будет оставаться одной из самых популярных в нашей стране. Причины на это достаточно просты: надежный и экономный дизель 1.5 dCi (K9K), устойчивый к коррозии кузов и высокий уровень оснащения за относительно небольшую цену.

Renault Megane IV

До 10 тысяч долларов можно купить экземпляр 3-го поколения, а до 15 тысяч – 4-го. Покупатели, что по каким-то причинам не хотят покупать дизельное авто, могут поискать машину с 1,6-литровым двигателем K4M. Он тоже имеет неплохой ресурс, а вот расход топлива можно назвать средним. Следует учесть, что большинство “меганов” доступны преимущественно с механической КПП. Дело в том, что роботизированные АКПП, которыми оснащалась машина, не очень нравятся украинскому покупателю.

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Tesla Model 3

Сторонникам электромобилей следует обратить внимание на надежный и проверенный вариант – Tesla Model 3. За 20 тысяч долларов можно найти экземпляр как 2018, так и 2023 года выпуска, поскольку этот электромобиль имел несколько версий, начиная с базовой Standard Plus с запасом хода до 400 километров, заканчивая флагманским вариантом Long Range Dual Motor, что может преодолеть до 560 километров.

Tesla Model 3 2018

Выбирать этот автомобиль нужно в зависимости от собственных потребностей, хотя стоит помнить о низком клиренсе Model 3, что может стать проблемой на наших плохих дорогах, если вы планируете путешествовать на электромобиле за городом.

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Toyota Camry/Mazda 6

Фанатам японского автопрома стоит рассмотреть Toyota Camry и Mazda 6, которые доступны почти по аналогичным ценам. Правда, большинство экземпляров этих двух моделей в Украине – “американки”. Сейчас актуальной все еще остается Toyota Camry в кузове XV50. Оптимальная комбинация двигателя и трансмиссии – 2,5-литровый бензиновый агрегат (2AR-FE) в паре с шестиступенчатым “автоматом” производства Aisin.

Toyota Camry XV50

Расход топлива выше среднего, однако, при необходимости этот двигатель легко оснащается ГБО. Фанаты мощных авто могут выбрать 3,5-литровый V6 (2GR-FE). В то же время Mazda 6 стоит выбирать с 2,5-литровым атмосферным бензиновым мотором Skyactiv-G (PY-VPS) в паре с автоматической КПП SkyActiv-Drive.

Mazda 6 2021

Из-за высокой степени сжатия эти двигатели не оснащаются ГБО, но в этом и нет нужды, поскольку агрегат отличается средним расходом – около 8 литров в смешанном цикле. Однако, следует помнить, что этот высокотехнологичный агрегат нуждается в качественном моторном масле и топливе с высоким октановым числом.

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Volvo

В последнее время наблюдается оживление спроса на различные модели Volvo. Ранее украинцы считали эти автомобили ненадежными, дорогими и неликвидными. Однако сейчас такие модели как V50, V60, V70 пользуются активным спросом. В случае с V50 и V70 самый популярный вариант – 1.6 HDi на “механике”, тогда как V60 можно выбирать с любой комбинацией мотора и трансмиссии в зависимости от собственных предпочтений.

Audi A4

Audi A4 B8

Тем, кто ищет комфортное немецкое авто за приемлемый бюджет, вполне подойдет рестайлинговый вариант Audi A4 B8, а для тех, кто хочет свежую машину – Audi A4 B9. Эти автомобили можно покупать с 2,0-литровым бензиновым двигателем TFSI, если не хочется доплачивать за более надежные, но более дорогие дизельные версии с объемами 2,0 или 3,0 литра.

Audi A4 B9

Впрочем, этот агрегат не славится выносливостью и имеет повышенный расход топлива и моторного масла. Кроме того, у нас продается много автомобилей, что были импортированы из США, поэтому следует детально проверять историю и прошлые повреждения автомобиля перед его покупкой. К слову, последний пункт актуален не только для A4, но и для других авто, и является одним из ключевых правил успешной покупки.

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Кроссоверы:

Toyota RAV4

В бюджете до 25 тысяч долларов можно найти рестайлинговые варианты 4-го (XA40), или экземпляры 5-го (XA50) поколений примерно 2017-20 годов производства. Покупать эти кроссоверы можно как в гибридном, если такой вариант удастся найти, так и в классическом исполнении с бензиновыми агрегатами. В то же время 2,2-литровый дизель D-4D (2AD-FTV), который устанавливался на четвертую генерацию кроссовера, стоит избегать.

Toyota RAV4 (XA40)

Дело в том, что он имеет высокую стоимость обслуживания топливной аппаратуры. Среди бензиновых вариантов самыми популярными являются двигатели с объемами 2,0 и 2,5 литра. На модель четвертого поколения устанавливались моторы 3ZR-FE и 2AR-FE, тогда как его преемник уже предлагался с более современными M20A-FKS и A25FKS. Они получили репуатцию выносливых агрегатов и сочетались как с “механикой”, так и классическим “автоматом” или вариатором.

Toyota RAV4 (XA50)

Выбирать можно любой вариант, в зависимости от собственных предпочтений. К слову, Toyota RAV4 очень ценится среди украинских покупателей и поэтому является одной из самых дорогих моделей в данном рейтинге. Это означает, что в дальнейшем после покупки данный кроссовер можно легко достаточно выгодно продать.

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Nissan Rogue

Американского брата X-Trail сейчас можно приобрести по весьма привлекательной цене в районе 15 тысяч долларов. Кроссовер оснащался атмосферным двигателем объемом 2.5 литра под названием QR25DE, что сочетался с вариатором CVT от Jatco.

Nissan Rogue 2017

Большинство людей в Украине не очень любят этот тип трансмиссии из-за его низкой выносливости, однако при правильной эксплуатации и регулярном обслуживании АКПП Rogue не создает особых проблем. Кроме того, 2,5-литровый двигатель имеет высокий расход топлива. Этот недостаток устраняется установкой ГБО. В целом, Nissan Rogue является неплохим вариантом для тех, кто ищет большой кроссовер с хорошим оснащением за относительно небольшую цену.

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Renault Duster

Renault Duster является самой популярной моделью в своем классе и станет неплохой альтернативой для тех, кто ищет неприхотливое и прочное полноприводное авто за небольшой бюджет. Подавляющее большинство “Дастеров” на нашем рынке оснащены дизелем K9K, работающий в паре с 6-ступенчатой “механикой”. Это надежная и достаточно экономичная комбинация.

Renault Duster 2-го поколения

Также встречаются варианты с 1,6-литровым бензиновым атмосферным бензиновым двигателем H4M. Он тоже является достаточно надежным, хотя, конечно, расход топлива будет несколько выше, чем у дизеля. Больше всего среди покупателей ценятся полноприводные версии кроссовера, ведь они обеспечивают превосходную проходимость на пересеченной местности.

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Хотя переднеприводных вариантов на рынке также достаточно много. Они подойдут для людей, которые планируют эксплуатировать автомобиль преимущественно в городе или на трассе. Конечно, Renault Duster не является эталоном комфорта, однако этот кроссовер отличается достаточно низкой стоимостью обслуживания и устойчивым к коррозии кузовом.

BMW X3 (F25)

Рестайлинговые X3 в кузове F25 с дизельным двигателем объемом 2.0 литра – замечательные компактные кроссоверы. Мотор B47D20 обеспечивает неплохую динамику и отличается образцовой надежностью и низким расходом топлива. Автоматическая восьмиступенчатая КПП ZF также не создает особых проблем.

BMW X3 (F25) 2017

В то же время система полного привода xDrive придает уверенности на дороге, а кузов X3 F25 имеет превосходную устойчивость к коррозии. В бюджете до $20 тысяч можно найти автомобиль 2015-17 годов, на который точно можно будет положиться.

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Mazda CX-5

Mazda CX-5 – почти идеальный пример привлекательного и хорошо оснащенного кроссовера. Как и в случае с Mazda 6, выбирать авто нужно с 2,5-литровым “атмосферником” Skyactiv-G (PY-VPS) в паре с надежным 6-ступенчатым “автоматом”.

Mazda CX-5 2019

Чтобы этот силовой агрегат и трансмиссия прослужили долго, стоит придерживаться простых правил, указанных выше. CX-5 – относительно небольшой по габаритам автомобиль, однако он имеет достаточно просторный салон, широкий перечень оснащения разнообразными опциями и достаточно неплохую шумоизоляцию в рамках класса.

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Honda CR-V IV (FL)/ Mitsubishi Outlander III (FL)

Эти японские кроссоверы можно выбирать в любой комбинации двигателя и трансмиссии, ведь все они зарекомендовали себя как надежные и выносливые агрегаты. Однако, среди дизельных вариантов CR-V самым популярным на рынке является версия 2,2 литра (N22B), а среди бензиновых – 2,4 литра (K24W).

Honda CR-V IV

Mitsubishi Outlander стоит искать с бензиновыми двигателями объемом 2,4 (4B12) или 3,0 литра (6B31), или в гибридном исполнении. Первый агрегат сочетается с вариатором INVECS-III от Jatco, тогда как 3,0-литровый двигатель работает в паре шестиступенчатой АКПП от Aisin.

Mitsubishi Outlander III

Outlander не имеет сложных технологических решений, поэтому его обслуживание простое и недорогое. В то же время CR-V имеет более привлекательный дизайн и дизельную версию. Именно поэтому каждый покупатель может выбирать среди этих двух конкурентов в зависимости от собственных предпочтений и потребностей: кому-то нравится простота и выносливость, тогда как другим импонирует дизайн и возможность приобрести экземпляр с дизелем.

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Volvo XC60

Volvo XC60 первого поколения – сейчас очень популярно в Украине. Модель имеет надежные дизельные двигатели объемом 2,0 (D4) и 2,4 (D5) литра. Среди бензиновых вариантов стоит выбирать 2,5-литровый турбомотор T5, ведь при необходимости на него легко можно установить газобаллонное оборудование.

Volvo XC60 2016

Большинство экземпляров на рынке предлагаются с надежными АКПП Aisin, которые работают достаточно плавно. Автомобиль имеет неплохое оснащение, устойчивый к коррозии кузов и среднюю стоимость обслуживания.

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Peugeot 3008

Модель второго поколения вполне реально найти в бюджете до $20 тысяч. Этот кроссовер стоит покупать исключительно с дизельными двигателями 1,5 BlueHDi, 1,6 BlueHDi и 2,0 BlueHDi, ведь все они отличаются низким расходом топлива и сочетались с автоматами Aisin.

Peugeot 3008 2020

Peugeot 3008 – почти идеальное авто для тех, кто хочет иметь стильное и экономное авто с хорошим оснащением, с относительно недорогой стоимостью обслуживания.