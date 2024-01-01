Какие авто выгодно покупать в Украине

Стоит отметить, что в этой подборке будут модели которые просто не теряют в цене, ведь пользуются высоким спросом среди покупателей, или же те, что имеют недорогую стоимость обслуживания.

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Volkswagen Passat B7 Sedan 2.0 TDI

VW Passat восьмого поколения с дизельным 2,0-литровым двигателем и автоматической коробкой DSG является одним из самых популярных вариантов на нашем рынке. Версия модели в кузове седан ценится покупателями еще больше, ведь имеет более привлекательный дизайн, по сравнению с универсалом.

Кроме того, экземпляров в таком исполнении на нашем рынке значительно меньше, поэтому люди ищут еще активнее. Как правило, владельцы этих автомобилей не сильно теряют при их дальнейшей продаже, а некоторым даже удается продать авто по более высокой цене, чем оно было куплено.

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Renault Megane 1.5 dCi 1.5 dCi

Речь идет о 3 и 4 поколении модели. Megane III станет отличным вариантом для тех, кто хочет получить экономный, надежный и практичный автомобиль за небольшие деньги, тогда как Megane IV уже является автомобилем классом выше, которая предлагает не только вышеупомянутые преимущества, но и актуальный дизайн. Эти автомобили имеют значительно более выносливый к коррозии кузов, чем VW Passat.

В то же время их 1,5-литровый дизельный двигатель K9K имеет отличный показатель расхода топлива и неплохую надежность. Несмотря на определенные стереотипы, которые существуют в автофанатов, Renault Megane является настоящим бестселлером и точно сохранит свою популярность следующие годы.

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Volvo V60

Ранее украинцы имели определенный страх относительно покупки автомобилей этого бренда, из-за стереотипов об их сложности и высокой стоимости обслуживания. Однако, последнее время они очень популярны и различные модели Volvo почти не теряют в цене на рынке подержанных автомобилей.

Volvo V60 имеет привлекательный дизайн, выносливый кузов, замечательный уровень комфорта во время езды и качественные материалы отделки салона. Искать эту модель можно как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями в комбинации с любым типом КПП, ведь все они достаточно надежны.

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Родная краска

В общем, это касается любого автомобиля. Украинцы, как показывает практика, отдают предпочтение автомобилям с небольшим количеством косметических подкрасов, ведь имеют определенное недоверие к качеству подобной покраски.

Классический “автомат”

Этот пункт также обобщенный, поскольку наибольшим спросом на нашем рынке пользуются машины с классической гидротрансформаторной коробкой передач. Причина достаточно проста – украинцы недолюбливают “работы” и вариаторы, даже если трансмиссии данного типа заслужили авторитет надежных.

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Дополнительные опции

Обычно, такие мелочи, как наличие зимнего комплекта резины, инструментов автомобилиста, обслуженная ходовая часть или двигатель, влияют на ликвидность автомобиля. В большинстве случаев покупатели будут отдавать предпочтение вариантам с имеющимися вышеупомянутыми опциями.

ГБО

Этот пункт тесно связан с предыдущим: наличие газобаллонного оборудования в автомобиле сильно влияет на его цену и ликвидность. Установка и обслуживание системы требует дополнительных вложений от владельца, что уменьшит шансы на возможный торг при продаже. Однако, стоит также учесть, что существует категория покупателей, которая категорически не хочет покупать авто с газом.

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Дизельное немецкое авто с АКПП

Лидерами ликвидности все еще остаются дизельные модели Volkswagen, Audi, BMW и Mercedes-Benz с классическим “автоматом”. Сюда также можно отнести машины Skoda, поскольку этот бренд принадлежит VW Group. Дело в том, что их популярность в основном обусловлена стереотипным типом мышления большинства украинских покупателей.

Люди верят, что немецкие автомобили отличаются исключительной надежностью и качеством сборки. Независимо от поколения, автомобили этих брендов все равно прекрасно продаются, даже несмотря на то, что часто их обслуживание значительно дороже конкурентов в классе.