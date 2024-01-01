Які авто вигідно купувати в Україні

Варто зазначити, що у цій підбірці будуть моделі які просто не втрачають в ціні, адже мають високий попит серед покупців, або ж ті, що мають недорогу вартість обслуговування.

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Volkswagen Passat B7 Sedan 2.0 TDI

VW Passat восьмого покоління з дизельним 2,0-літровим двигуном та автоматичною коробкою DSG є одним з найбільш популярних варіантів на нашому ринку. Версія моделі у кузові седан цінується покупцями ще більше, адже має привабливіший дизайн, порівняно з універсалом.

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Крім того, екземплярів в такому виконанні на нашому ринку значно менше, тому люди шукають ще активніше. Як правило, власники цих автомобілів не сильно втрачають при їх подальшому продажі, а деяким навіть вдається продати авто за вищою ціною, ніж воно було куплене.

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Renault Megane 1.5 dCi

Мова йде про 3 та 4 покоління моделі. Megane III стане чудовим варіантом для тих, хто хоче отримати економний, надійний та практичний автомобіль за невеликі гроші, тоді як Megane IV вже є автівкою класом вище, яка пропонує не лише вищезгадані переваги, а й актуальний дизайн. Ці автомобілі мають значно витриваліший до корозії кузов, ніж VW Passat.

Водночас їх 1,5-літровий дизельний двигун K9K має чудовий показник витрати палива та непогану надійність. Попри певні стереотипи, які існують в автофанатів, Renault Megane є справжнім бестселером й точно зберігатиме свою популярність наступні роки.

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Volvo V60

Раніше українці мали певний острах щодо купівлі автомобілів цього бренду, через стереотипи щодо їх складності та високої вартості обслуговування. Однак, останнім часом вони дуже популярні й різні моделі Volvo майже не втрачають в ціні на ринку вживаних автомобілів.

Volvo V60 має привабливий дизайн, витривалий кузов, чудовий рівень комфорту під час їзди та якісні матеріали обробки салону. Шукати цю модель можна як з дизельними, так і з бензиновими двигунами в комбінації з будь-яким типом КПП, адже усі вони досить надійні.

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Рідна фарба

Загалом, це стосується будь-якого автомобіля. Українці, як показує практика, віддають перевагу автівкам з невеликою кількістю косметичних підкрасів, адже мають певну недовіру щодо якості подібного фарбування.

Класичний “автомат”

Цей пункт також узагальнений, оскільки найбільшим попитом на нашому ринку користуються автівки з класичною гідротрансформаторною коробкою передач. Причина досить проста – українці недолюблюють “роботи” та варіатори, навіть якщо трансмісії даного типу заслужили авторитет надійних.

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Додаткові опції

Зазвичай, такі дрібниці, як наявність зимового комплекту гуми, інструментів автомобіліста, обслужена ходова частина чи двигун, впливають на ліквідність автомобіля. У більшості випадків покупці віддаватимуть перевагу варіантам з наявними вищезгаданими опціями.

ГБО

Цей пункт тісно пов’язаний з попереднім: наявність газобалонного обладнання в автомобілі сильно впливатиме на його ціну та ліквідність. Встановлення та обслуговування системи потребує додаткових вкладень від власника, що зменшить шанси на можливий торг при продажу. Проте, варто також врахувати, що існує категорія покупців, яка категорично не хоче купувати авто з газом.

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Дизельне німецьке авто з АКПП

Лідерами ліквідності все ще залишаються дизельні моделі Volkswagen, Audi, BMW та Mercedes-Benz з класичним “автоматом”. Сюди також можна віднести автівки Skoda, оскільки цей бренд належить VW Group. Річ у тім, що їх популярність здебільшого зумовлена стереотипним типом мислення більшості українських покупців.

Люди вірять, що німецькі автомобілі відрізняються винятковою надійністю та якістю збірки. Незелажноо від покоління, автомобілі цих брендів все одно чудово продаються, навіть попри те, що часто їх обслуговування значно дорожче за конкурентів у класі.