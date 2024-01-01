В Україні ціна автогазу вже вища, ніж в країнах Європи

За інформацією Інституті досліджень авторинку, в Україні близько 18% парку легкових автомобілів оснащені газобалонним обладнанням (ГБО), тобто є споживачами скрапленої пропан-бутанової суміші (LPG).

Натомість частка легковиків з ГБО у парках країн Євросоюзу вкрай незначна — менше за 1%. Там покупці орієнтуються на авто, оснащені двигунами невеликого об’єму з турбонаддувом та прямим впорскуванням пального, які забезпечують кращу економність та продукують менше шкідливих викидів. Або й взагалі на гібриди чи електромобілі.

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Проте ситуація на паливному ринку невдовзі може стати причиною зміни частки машин з ГБО в українському парку (та ринку) — вона зменшуватиметься. Причиною цьому буде ціна на LPG, яка постійно зростає.

Наразі українські АЗС відпускали «автогаз» в середньому по 35,20 грн/л, а найвища ціна зафіксована на стелах мережі ОККО, 36,99 грн/л. При цьому аналітики «НафтоРинку» запевняють, що пропан-бутанова суміш в Україні стала дорожчою, ніж в деяких країнах Європи.

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Ціни на LPG у грудні 2024 року. Інфографіка ІДА та Нафторинок

Зокрема, в Польщі, Естонії, Литві та Латвії середня ціна газу на АЗС станом на початок грудня становила €0,72...0,80/л. Тож водієві після рекордного підняття акцизу на скраплений газ у вересні 2024 р. вигідніше заправитись на АЗС у Польщі, аніж в Україні. Крім згаданих країн, пропан-бутан дешевше ніж в Україні продається в Болгарії, Чехії, Словаччині та Румунії: €0,63...0,75/л.

Причиною такого рівня цін аналітики вважають введення рекордно високих ставок акцизу на LPG, які в Україні були запроваджені законом №11256-2, котрий набув чинності на початку вересня. Згідно з ним, акциз на скраплений газ буде збільшуватися до 2028 р. та врешті стане одним з найбільших у Європі — €250/1000 л або €463/т (вищий буде лише в Данії — €593/т).

Зростання акцизу на автогаз відбуватиметься за наступним графіком:

з 1 вересня 2024 р. — збільшено з 52 до 148 євро за 1000 л;

з 1 січня 2025 р. — 173 євро за 1000 л;

з 1 січня 2026 р. — 198 євро за 1000 л;

з 1 січня 2027 р. — 223 євро за 1000 л;

з 1 січня 2028 р. — 250 євро за 1000 л.

Тобто, навіть якщо не зміниться вартість цього виду пального на світових біржах, залишиться сталим курс гривні до іноземних валют, подорожчання LPG уже запрограмоване в законодавстві. Наступне збільшення цін слід очікувати після нового року, й далі, згідно з графіком, що вище.

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При цьому, оскільки подорожчання «автогазу» не відбуватиметься синхронно з бензином, щоразу економічна доцільність використання пропан-бутанової суміші ставатиме все меншою, що своєю чергою відобразиться й на авторинку.