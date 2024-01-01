В Украине цена автогаза уже выше, чем в странах Европы

По информации Институте исследований авторынка, в Украине около 18% парка легковых автомобилей оснащены газобаллонным оборудованием (ГБО), то есть являются потребителями сжиженной пропан-бутановой смеси (LPG).

Зато доля легковушек с ГБО в парках стран Евросоюза крайне незначительна – менее 1%. Там покупатели ориентируются на авто, оснащенные двигателями небольшого объема с турбонаддувом и прямым впрыском топлива, которые обеспечивают лучшую экономичность и производят меньше вредных выбросов. Или вообще на гибриды или электромобили.

Также интересно в Польше и странах Балтии дешевеет автогаз

Однако ситуация на топливном рынке вскоре может стать причиной изменения доли машин с ГБО в украинском парке (и рынке) - она будет уменьшаться. Причиной этому будет цена на LPG, которая постоянно растет.

Сейчас украинские АЗС отпускали "автогаз" в среднем по 35,20 грн/л, а самая высокая цена зафиксирована на стелах сети ОККО, 36,99 грн/л. При этом аналитики "НефтеРынка" уверяют, что пропан-бутановая смесь в Украине стала дороже, чем в некоторых странах Европы.

Нервничаете, когда кто-то решил скупить пол магазина на заправке и долго пробивает это на кассе? Воспользуйтесь терминалом самообслуживания WOG PAY BOX. Хотите заправиться? Выбираете в меню свою колонку, несколько кликов – и все оплачено. Хотите купить вкусности или любимый напиток? Алгоритм действий тот же. Рекламная информация

Цены на LPG в декабре 2024 года. Инфографика ИДА и Нефтерынок

В частности, в Польше, Эстонии, Литве и Латвии средняя цена газа на АЗС по состоянию на начало декабря составила €0,72...0,80/л. Поэтому водителю после рекордного поднятия акциза на сжиженный газ в сентябре 2024 г. выгоднее заправиться на АЗС в Польше, чем в Украине. Кроме упомянутых стран, пропан-бутан дешевле чем в Украине продается в Болгарии, Чехии, Словакии и Румынии: €0,63...0,75/л.

Причиной такого уровня цен аналитики считают введение рекордно высоких ставок акциза на LPG, которые в Украине были введены законом №11256-2, вступивший в силу в начале сентября. Согласно ему, акциз на сжиженный газ будет увеличиваться до 2028 г. и в конце станет одним из крупнейших в Европе - €250/1000 л или €463/т (выше будет только в Дании - €593/т).

Рост акциза на автогаз будет происходить по следующему графику:

с 1 сентября 2024 г. - увеличен с 52 до 148 евро за 1000 л;

с 1 января 2025 г. - 173 евро за 1000 л;

с 1 января 2026 г. - 198 евро за 1000 л;

с 1 января 2027 г. - 223 евро за 1000 л;

с 1 января 2028 г. - 250 евро за 1000 л.

То есть, даже если не изменится стоимость этого вида топлива на мировых биржах, останется постоянным курс гривны к иностранным валютам, подорожание LPG уже запрограммировано в законодательстве. Следующее увеличение цен следует ожидать после нового года, и далее, согласно графику, что выше.

Также интересно как перерегистрировать авто после установки ГБО

При этом, поскольку подорожание "автогаза" не будет происходить синхронно с бензином, каждый раз экономическая целесообразность использования пропан-бутановой смеси будет становиться все меньше, что в свою очередь отразится и на авторынке.